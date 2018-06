Darida: Tohle si v Lize národů nebo kvalifikaci nemůžeme dovolit

2. 6. 2018 06:30, autor: ČT sport

Nejen neproměňování šancí v duelu proti Austrálii způsobilo vysokou porážku české reprezentace 0:4. Problémy v defenzivě soupeř potrestal proměněnými brejky i díky otevřené obraně českého týmu. Kapitán Vladimír Darida si tak uvědomuje, že podobný herní výpadek si mužstvo nemůže v soutěžních zápasech dovolit.

autor: Pavlíček Luboš, zdroj: ČTK Vladimír Darida (vpravo) v utkání proti Austrálii

"Výsledek neodpovídá předvedené hře. Také jsme měli hodně šancí a mohli jsme dát tři čtyři góly. Jenom škoda, že jsme to otevřeli a dostali jsme laciné branky po individuálních chybách. Naštěstí to byl jen přátelák. Tohle si pak v Lize národů nebo kvalifikaci nemůžeme dovolit," řekl Darida.

Čechům nesedělo, že Australané spoléhali na pevnou defenzivu a následně podnikali nebezpečné brejky. "Ale to jsme tušili už před zápasem, že budou vzadu čekat, protože mají na brejky typově vhodné hráče. Nám se hrálo těžko, protože když chceme tvořit, otevíráme prostory. A to oni využili. I přesto jsme my měli šance s výsledkem něco udělat, ale neproměnili jsme je," litoval.

Nemyslí si, že by hrálo roli, že Australané se připravují na mistrovství světa, zatímco na Čechy čeká dovolená. "Když se podíváme na předvedenou hru, tak to bylo jen o tom, že oni vstřelili branky a my šance nedali. Nemyslím si, že by byli nějak extra nachystaní. Nám prostě chybělo štěstí. Oni hrají o sestavu pro mistrovství světa, takže byli nahecovaní, ale my také byli připraveni," uvedl záložník Herthy Berlín.

Věří, že soustředění v Rakousku týmu pomůže a ve středečním utkání s Nigérií si zlepší reputaci. "Budeme tu mít víc tréninků než v oknech během sezony, takže na tom budeme pracovat. Podíváme se na video. Vezmeme si z toho to pozitivní a ve středu do toho dáme vše, abychom si napravili reputaci," slíbil český kapitán.

