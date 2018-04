Chceme potvrdit, že se blížíme špičce, říká trenér Rada před duelem s Němkami

3. 4. 2018 16:21, autor: ČT sport

České fotbalistky odehrají v sobotu kvalifikační utkání o postup na mistrovství světa. Nečeká je však nic lehkého, v německém Halle se totiž střetnou s domácími favoritkami skupiny. Je čas na historický úspěch? Trenér Karel Rada by se o něj rád pokusil. Je si totiž vědom, že prohra s osminásobnými mistryněmi Evropy by výrazně snížila šance na postup.

"Nyní se držíme na druhém místě tabulky, ale Island má dohrávku k dobru. V Německu tak hrajeme o udržení se v boji o postup. Také chceme potvrdit, že se přibližujeme evropské špičce," řekl Rada.

Češky se pokusí využít sebevědomí, které nabraly mimo jiné vyrovnaným podzimním soubojem doma s Německem, s nímž prohrály smolným vlastním gólem. Reprezentantky ze Slavie zase minulý týden uhrály cennou remízu 1:1 v Lize mistryň s Wolfsburgem.

"To je pro nás velký přínos. Potřebujeme hrát tyto těžké zápasy co nejčastěji. Sebevědomí holek teď jde obrovsky nahoru. Kluby také začínají holkám vytvářet téměř profesionální podmínky. Udělal se obrovský krok dopředu," těší vicemistra Evropy z roku 1996.

Kdy, když ne teď?

Uhrát dobrý výsledek s Německem by nyní mohlo vyjít i proto, že Němky jsou v nejhorší krizi za posledních pět let. Nejenže v kvalifikaci podlehly Islandu, ale v březnu prohrály přípravné zápasy s USA a Francií a jen remizovaly s Anglií. Doplatila na to i trenérka Steffi Jonesová, kterou nahradil zkušený kouč Horst Hrubesch.

"Takovou sérii Němky dlouho neměly. Výsledkově teď neprokazují výkonnost jako dřív. Ale pořád je to Německo, které má obrovskou základnu talentů. Pro mě je to pořád top tým. Navíc změnily trenéra, tak uvidíme, co jim to přinese," řekl Rada.

