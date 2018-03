Kvalifikace o postup na ME

Sedmnáctka podlehla Španělsku a Euro v Anglii si nezahraje

Velikost textu:

24. 3. 2018 21:00, autor: ČT sport

Druhé utkání, druhá porážka 0:2. Sen o účasti na fotbalovém mistrovství Evropy se českým reprezentantům do 17 let rozplynul. V závěrečné fázi kvalifikace o postup na ME se totiž museli v Olomouci sklonit před Španělskem. Vzhledem k úvodnímu nezdaru se Srbskem ztratili definitivně šanci získat vstupenku na prestižní turnaj a úterní výsledek proti Ukrajině už nebude hrát víceméně žádnou roli.

zdroj: twitter.com/Česká fotbalová reprezentace Utkání Česko "17" - Španělsko "17"

Češi drželi se soupeřem z Pyrenejského poloostrova krok do 30. minuty, ve které otevřel skóre pohotovými "nůžkami" Mollejo. "Byla to nádherná akce, těžko bránitelná. Španělé pak trochu změnili taktiku a ve druhém poločase si počkali na rychlý protiútok. Pro nás to pak bylo o to těžší," uvedl trenér národního týmu Radek Bejbl.

Konečný výsledek stanovil v 63. minutě Touaizi, který se v pokutovém území zbavil obránce Gabriela a rozvlnil síť podruhé. "Nemůžeme mít hlavy dole, klukům jsem to řekl hned v kabině. Máme před sebou už za tři dny důležitý zápas. Kluci mají v kariéře všechno před sebou, byť další šanci na Euro budou mít až za dva roky," dodal Bejbl.

Kvalifikace o postup na ME fotbalistů do 17 let - závěrečná fáze (Olomouc): Česko - Španělsko 0:2 (0:1)

Branky: 30. Mollejo, 63. Touaizi. Česko: Markovič - Halász, Gabriel, Hasala, Žilák - Holzer, Kodýdek (58. Radosta), Žambůrek, Penner, Kubáň (51. Krobot) - Firbacher (68. Vrba). Trenér: Bejbl.

Čtěte také: Česká fotbalová sedmnáctka padla v kvalifikaci ME se Srbskem,

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet čtyři: