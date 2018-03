KVALIFIKACE O ME DO 21 LET

ŽIVĚ: Česko - Chorvatsko 1:0

23. 3. 2018 15:50, autor: ČT sport

Česká jednadvacítka musí v Karviné proti Chorvatsku zvítězit, aby si zachránila šanci dostat se na mistrovství Evropy v Itálii a San Marinu. Ve Varaždínu proti dnešnímu soupeři prohrála vysoko 1:5 a Chorvaté jsou na barážovém druhém místě v kvalifikační skupině už o šest bodů před třetími Čechy, byť mají odehráno o zápas více než tým Vítězslava Lavičky. Češi do utkání vstoupili perfektně a vedou 1:0, když se hlavičkou po rohovém kopu prosadil Lischka. Utkání sledujte na ČT sport a ctsport.cz.

Sestavy Česko: Staněk - Wiesner, Král, Lischka, Knejzlík - Kulhánek - Trubač, Hašek, Sáček, Macek - Pulkrab

Chorvatsko: Posavec - Karačič, Simič, Caleta-Car, Sosa - Halilovič, Moro, Balič, Brekalo - Vlasič, Čorič

