Češi zachránili naději na malé Euro, jednadvacítka zdolala silné Chorvaty

ČR - Chorvatsko 2:1 (1:0)

Branky: 13. Lischka, 71. Hašek - 63. Čaleta-Car. Rozhodčí: Boucaut - Conotte, Godelaine (všichni Belg.). ŽK: Knejzlík, Macek - Majer. Diváci: 2248.

ČR: Staněk - Wiesner, Král, Lischka, Knejzlík - Trubač (78. Ladra), Hašek, Kulhánek, Sáček, Macek (90.+1 Bačo) - Pulkrab (70. Zajíc). Trenér: Lavička.

Chorvatsko: Posavec - Karačič, Šimič, Čaleta-Car, Sosa - Halilovič, Moro, Balič, Brekalo - Čorič (62. Majer), Vlašič (82. Fiolič). Trenér: Gracan.

Vítězslav Lavička (trenér ČR): "Máme radost. Moc dobře jsme věděli, jak důležitý to je zápas, co za tým proti nám stojí. Chtěli jsme postavit naši hru na týmové práci a velkém odhodlání a to se podařilo. Celkem se nám povedl vstup do utkání, co se týče aktivity. Šli jsme do vedení z vydařené standardní situace. Pak soupeř převzal aktivitu v zápase. Druhý poločas začal podobně, jako první končil, a ze standardní situace jsme inkasovali gól. Ale v ten moment se mi líbila reakce kluků, že to nezabalili, nechtěli hrát jen na remízu a šli za vítězstvím. Z týmového výkonu pak vyskočily i dobré individuální výkony. Korunovala to ta vítězná branka. Měli jsme i problémy a kus štěstí při některých akcích soupeře, ale přestáli jsme to. Dneska to je velká euforie, povedl se kus poctivé práce, ale krotíme to, protože jsme si vědomi, že Řecko hraje velmi dobře. Tam nás čeká další náročný zápas. Měli jsme tam Martina Svědíka na přípravě proti San Marinu, v sobotu se sejdeme a řekneme si poznatky."