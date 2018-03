Suárez s Cavanim vystříleli Uruguayi výhru nad Českem

Karel Jarolím (trenér ČR): "Mrzí mě, že oba góly byly takové nešťastné. První z penalty, otázka byla, nebyla? Myslím, že jsme na to ale měli zareagovat rychleji. Druhý gól nešťastný v tom, že tam někdo zůstal u postranní čáry, jinak by to byl ofsajd. Kdybychom Suáreze s Cavanim měli na své straně, třeba by výsledek byl opačný. Jen potvrdili, že jsou rozdíloví hráči. Navíc spolu hrají dlouho, takže pomalu mohou hrát poslepu. Na druhou stranu tam od nás nebyly špatné pasáže. Bohužel ve finální fázi nám chyběla větší údernost a možná někdy i rozhodnost. Mohli jsme se snažit hru ještě rychleji přenášet, využívat prostory po stranách, aby tam chodily centry. Je škoda, že jsme v druhém poločase aspoň nedali kontaktní branku, závěr mohl být zajímavější."