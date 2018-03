KVALIFIKACE ME DO 21 LET

Napraví lvíčata facku z Varaždínu? Jedenadvacítku čeká vedoucí Chorvatsko

23. 3. 2018 06:15, autor: ČT sport

Možná klíčový zápas celé kvalifikace čeká českou reprezentaci do 21 let v boji o postup na mistrovství Evropy. Výběr trenéra Vítězslava Lavičky se v Karviné střetne s Chorvatskem, které vede pořadí skupiny. Aby si lvíčata udržela naději, musí nutně bodovat. Motivací bude také snaha odčinit výprask 1:5 ze zápasu na hřišti soupeře. Přímý přenos utkání Česko U21 – Chorvatsko U21 sledujte na programu ČT sport a na webu ctsport.cz od 15:50.

zdroj: ČTK/Sznapka Petr Čeští mladíci se radují ze vstřelené branky

Jednadvacítka má sice momentálně o zápas méně, ale pokud by neuspěla, mohla by její ztráta na Chorvatsko i na druhé Řecko, proti kterému nastoupí v úterý, narůst na devět bodů. Na šampionát postoupí přímo vítěz skupiny, čtyři nejlepší týmy z druhých míst v devíti kvalifikačních skupinách zamíří do baráže.

"Čeká nás konfrontace s týmy ze špičky tabulky. Obě utkání hodně napoví o našich ambicích," uvedl manažer jednadvacítky Libor Sionko, který byl v roce 2000 jako hráč u poslední výhry českých lvíčat nad Chorvatskem. Reprezentace tehdy vyhrála 4:3, následující utkání skončila remízami 1:1, 0:0 a naposledy v říjnu výpraskem 1:5.

"Co se stalo ve Varaždínu, jsme probírali mezi sebou a své si k tomu řekl minule i trenér. Nic takového se už nesmí opakovat. Prostě se to vše sešlo proti nám," řekl kapitán týmu Jiří Kulhánek. "Teď máme šanci na odvetu za tu facku, kterou jsme dostali," dodal.

"Čeká nás hodně náročný zápas proti týmu, který je na vysoké úrovni. Na soupisce má hráče, kteří působí ve vyspělých ligách po Evropě," uvedl Lavička. "Je to zápas pravdy. Pokud ho zvládneme, naše naděje na postup zůstanou, v opačném případě by to naše ambice prudce devalvovalo," prohlásil kouč.

Před nominací na dvojzápas s Chorvatskem a Řeckem řešil několik otazníků v sestavě. Problémy měl především na křídlech, kde kvůli zraněním vypadli Václav Černý a Ondřej Mihálik. Šanci proto poprvé dostal Denis Granečný z Ostravy. "Křídla nám vypadla, tohle bude jeden z důležitých bodů, abychom to vyřešili," řekl Lavička.

Dalším problémem byla také menší vytíženost reprezentantů v klubech. "V minulosti byli v jednadvacítce hráči, co hráli důležitou roli i ve svých klubech v lize. Teď tam takových hráčů moc není a to naši situaci komplikuje," uvedl Sionko. "Polovina kádru změnila působiště. Sice šli z druhé ligy do první nebo do lepších týmů, ale zase mají těžší pozici," dodal.

