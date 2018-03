CHINA CUP

Je to komplikace, chtěli jsme tam být co nejdřív, řekl Jarolím

Velikost textu:

20. 3. 2018 19:39, autor: ČT sport

Velkou komplikací se stalo odložení letu české fotbalové reprezentace na turnaj v Číně. Zpoždění cesty naruší plánovanou přípravu a aklimatizaci i vzhledem k výraznému časovému posunu. Podle posledních informací by měl národní tým odletět z Prahy ve středu ráno.

autor: Michal Krumphanzl, zdroj: ČTK Karel Jarolím

Reprezentace měla odletět dnes po poledni, ale kvůli technické závadě na letadle musel být let odložen. "Odpadl nám kvůli tomu jeden trénink v Číně, tak jsme udělali náhradní dneska odpoledne," řekl Jarolím. "Je to komplikace, protože jsme tam chtěli být co nejdřív. Ale bohužel realita je taková a musíme to brát tak, že tyhle věci neovlivníme," dodal.

Fotbalisté o problémech věděli už od rána. "Je lepší, že se na to přišlo teď, než aby se to honilo někde ve vzduchu. Komplikace je to vzhledem k adaptaci a navyknutí na časový posun," přidal brankář Tomáš Vaclík. "Věřím, že se všechno vyřeší rychle, i když zajištění nového letadla, posádky a všeho okolo je asi hodně," uvedl.

Vedení fotbalové asociace nyní dělá všechno pro to, aby tým odletěl ve středu ráno. Let by měl trvat asi dvanáct hodin, navíc hráče čeká sedmihodinový časový posun. "Nikdy jsem tak dlouhý let nezažil a i časový posun bude asi pro tělo náročný. Jsem na to zvědavý," uvedl Vaclík.

Složitou aklimatizaci očekává i lékař národního týmu Petr Krejčí. "Máme ale nějakou zkušenost se sportovcema, co tam nedávno byli na olympiádě v Pchjongčchangu, nebo od tenistů," prohlásil. "Podle nich je někdy lepší přiletět chvíli před zápasem, než tam být delší dobu dopředu," dodal.

Pouze na to však reprezentace spoléhat nechce. "Podstatná věc je, aby měli hráči komfort při letu a už tady se nastavil časový režim, jaký bude v Číně. Budeme se snažit, aby šli hráči brzo spát a pomůžeme jim k tomu i práškama a upravíme stravu," popsal Krejčí.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet: