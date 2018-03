GLOSA: Messi hrál první housle. Je nejlepší na světě, řekl Conte. A co Ronaldo?

15. 3. 2018 12:30, autor: Jan Dvořák

Je neuvěřitelný. Antonio Conte, italský kouč anglické Chelsea, dokonce řekl: "Messi je nejlepší na světě." To vyslovil poté, co jeho celek dostal v Barceloně tři góly a cesta Ligou mistrů pro něj skončila v osmifinále. "Když máte šanci pochválit někoho, jako je Messi, tak to musíte udělat," dodal kouč, který přes porážku odcházel z trávníku v objetí se strůjcem demolice jeho týmu.

zdroj: Reuters Lionel Messi v zápase proti Chelsea

Messi oslavil narození třetího potomka, jak má ve zvyku. Chvíli na hřišti vypadal jako tulák, ale pak předvedl zrychlení jako Ferrari – hlava nahoře, balon u nohy a děj se vůle boží. A tenhle argentinský 169 centimetrů vysoký chlapík s přezdívkou La Pluga (blecha) každopádně fotbalistou od pánaboha je a jeho vůli umí splnit naprosto bezchybně.

Teď zařídil likvidaci Chelsea v osmifinále Ligy mistrů. Pýcha ruského miliardáře Romana Abramoviče přitom do středy s Barcelonou neprohrála v devíti zápasech dvanáct let – naposledy 1:2 to bylo 22. 2. 2006 a pak až teď na Nou Campu 0:3.

A malý fotbalový génius až do tohoto osmifinále nikdy nepřekonal brankáře Chelsea. Jenže to už neplatí. Barcelona dala londýnskému celku ve dvou zápasech čtyři góly – Messi byl u všech. Poté, co se trefil v Londýně (1:1), čaroval i na Nou Campu. Dvakrát nastartoval, založil akci, míč se k němu vrátil a Thibaut Courtois v brance soupeře už jen litoval, že si nevzal zástěru, když mu Argentinec s genialitou houslového virtuosa poslal míč mezi nohama do branky. U třetího gólu si bleskurychle pohrál s obránci, vylákal na sebe hned čtyři a pak nahrál úplně volnému Dembélému.

Messimu je třicet a vedení Barcelony si může gratulovat (pokolikáté už?), že jej před osmnácti lety získalo z argentinského Newell’s Old Boys. Jeho čísla vzbuzují respekt. Teď završil stovku gólů v Lize mistrů. Stovku, kterou překonal jen Messiho věčný rival Cristiano Ronaldo z Realu Madrid. Ten dal v evropské klubové VIP společnosti už 117 gólů, jenže Portugalec v LM odehrál o 23 zápasů víc. Takže jestli udrží o tři roky mladší Argentinec svůj střelecký průměr, mohl by ho časem překonat.

Otázka tak stojí už pár let jasně – kdo je lepší? Messi, nebo Ronaldo? Oba sbírají pocty a rekordy. Každý je jiný – Messi klidný, spíš uzavřený milovník fotbalu, Ronaldo manekýn, který o sobě dává rád vědět nejen na hřišti. Tam ale oba kralují a jejich rivalita táhne fotbal dál. Oba mají pět Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu FIFA, každý drží spoustu rekordů. A rozhodují maličkosti. Teď je asi šestému Zlatému míči blíž Argentinec, ale co je teď, nemusí být za pár týdnů. A zaplať fotbalový pánbůh za to, že tu jsou oba.

