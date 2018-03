Osmifinále Ligy mistrů

Chelsea potopily vlastní chyby a Messi. Je to boží dar, chválil ho Iniesta

15. 3. 2018 10:19, autor: roh

Chelsea opět nedokázala postoupit z osmifinále Ligy mistrů. Potřetí od roku 2014. Šance londýnský klub měl, ale porazil se vlastními chybami. Barcelona je tvrdě trestala a naplno zazářila hvězda Lionela Messiho.

autor: Enric Fontcuberta, zdroj: ČTK/EFE Lionel Messi

V prvním zápase Chelsea vedla zásluhou Williana, který klidně mohl slavit hattrick, dvě jeho střely ale skončily na tyči. Po zaváhání stopera Andrease Christensena však o hubený náskok přišla po gólu Messiho. V odvetě v Barceloně pak prohrávala už od třetí minuty po dalším zásahu argentinské hvězdy, která zamířila mezi nohy brankáře Thibauta Courtoise.

"Nemyslím si, že si zasloužíme být vyřazeni, ale individuální chyby v obou zápasech nás stály postup. Při prvním gólu jsem nečekal, že Lionel Messi vystřelí z takového úhlu a pozdě jsem dal nohy k sobě. Byla to moje chyba," zpytoval svědomí belgický reprezentant Courtois.

"Hrál jsem proti Messimu mnohokrát a už jsem podobné góly od něj dostal. U brankáře je asi nejslabší místo mezi jeho nohama - je to otravné, ale musím být chlap a přiznat své zaváhání. Měl jsem i nějaké dobré zákroky, ale jsme vyřazeni čtyřmi góly po čtyřech chybách," dodal Courtois, který proti Messimu strážil v letech 2011 až 2014 branku Atlética Madrid.

Druhý zásah na sebe nenechal dlouho čekat. Cesc Fábregas ztratil ve středu pole míč, Messi se rozběhl do protiútoku a přihrávkou našel Ousmana Dembélého, jenž se za Barcelonu prosadil poprvé od letního příchodu z Borussie Dortmund. "Sledoval jsem Dembélého, když hrál za Dortmund, a myslím, že Barcelona udělala dobrý nákup," ocenil francouzského mladíka i trenér Chelsea Antonio Conte.

Po změně stran zužitkoval Messi další přihrávku od Luise Suáreze a vstřelil znovu mezi Courtoisovy nohy svůj 100. gól v Lize mistrů. "Lionel Messi byl rozdílovým hráčem. Mluvíme o nejlepším hráči na světě, o fotbalistovi, který každou sezonu nastřílí šedesát branek," vyzdvihl Argentince Conte. "Vždy o něm mluvíme, je to rozdílový hráč v každém zápase. Je to boží dar, že je tady," přitakal barcelonský kapitán Andrés Iniesta.

Chelsea si ale také vypracovala několik příležitostí. Krátce před přestávkou z přímého kopu nastřelil tyč Marcos Alonso, po změně stran ve vápně zasáhl barcelonský stoper Gerard Piqué. Slovinský rozhodčí Damir Skomina ale penaltu nenařídil. "Z lavičky mi to přišlo jako jasná penalta. Pokud bychom dali gól na 2:1, mohli bychom vytvořit na soupeře trochu tlak," řekl k momentu italský trenér.

"Pokud by za stavu 2:0 skórovali, stále by to byl obtížný zápas. Tým ale věděl, jak reagovat a bránit, když se pouštěli do útoku," pochválil své spoluhráče Iniesta.

Iniesta má zvláštní motivaci

K ambicím katalánského velkoklubu získat titul v milionářské soutěži, kterou naposledy opanoval v roce 2015, Iniesta uvedl: "Je to vždycky velká motivace, ale je to těžké. Je nutné minimalizovat chyby, protože se vám nepovede jeden zápas a jste venku. Klíčové je, aby všichni šli stejným směrem. Hráči potřebují fanoušky, kteří od nás požadují, abychom vynaložili na hřišti úsilí."

Iniesta, který v říjnu podepsal s čtyřiadvacetinásobným španělským mistrem doživotní smlouvu, může mít speciální motivaci. Po zápase s Chelsea totiž potvrdil, že obdržel nabídku od čínského klubu. "Do 30. dubna se musím rozhodnout, zda zůstanu v Barceloně, nebo odejdu do Číny. Musím zvážit, co je nejlepší pro mne a pro klub," poznamenal záložník, který v Barceloně působí celou kariéru.

