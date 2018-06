Jarolím: Ke změnám dojde a možná budou i v rozestavení

Velikost textu:

5. 6. 2018 17:12, autor: ČT sport

V nelehké situaci se nachází trenér české reprezentace Karel Jarolím. Po debaklu s Austrálií (0:4) se očekává v dalším přípravném duelu s Nigérií zlepšení. Jarolím jej chce dosáhnout změnami v sestavě a možná i pozměněným rozestavením. Přímý přenos vysílá ČT sport a web ctsport.cz ve středu od 14:55.

autor: Štěpán Černý, zdroj: ČTK/PR/FAČR/ Kouč Karel Jarolím na tréninku české reprezentace

Připustil, že nejvyšší porážka národního týmu v historii měla dohru. "Nechci ventilovat, co jsem říkal hráčům. Ale rozhodně jsem klidný nebyl. To říct mohu. Během přípravy jsme si projížděli taktické věci a zdůrazňovali, že musíme být údernější ve finální fázi," uvedl.

"Obecně je třeba hrát s většími emocemi. To je nejzásadnější, co u hráčů postrádám. Když jdu na hřiště, tak musím chtít vyhrát. A to musí být vidět na chování a projevu jednotlivých hráčů. A věřím, že nyní mají velkou motivaci," řekl Jarolím.



Nechtěl ale prozradit, k jakým změnám se chystá sáhnout. "Základ zůstane, ale ke změnám určitě dojde. Může dojít i ke změnám v rozestavení. Ale nechci odkrývat karty předem," řekl Jarolím, který už dříve naznačil, že by mohl sáhnout k rozestavení se třemi stopery.

Karel Jarolím: "Pod tlakem jsem pořád. Samozřejmě bych byl raději za lepší výsledek, realita je ale taková, že to nedopadlo. A je na nás, abychom dokázali zareagovat. Důležitý bude projev mužstva, ale hraje se i o výsledek. Takže když bude dobrý projev i výsledek, budu spokojený."

Zároveň upozornil na sílu soupeře. "Nigérie je kvalitativně o něco silnější než Austrálie. Viděl jsem jejich zápas v Anglii, je to velice kvalitní soupeř," dodal český trenér, o jehož budoucnosti na lavičce reprezentace se vedou dohady.

Pro český výběr jde o poslední přípravu před podzimní Ligou národů. "Je ale složité to tak nyní brát. Kdybychom pokračovali za týden, mohlo by to hrát roli. Ale těžko vědět, co se stane za tři měsíce. Doufám, že odehrajeme kvalitní zápas a budu mít na čem stavět," řekl.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šest: