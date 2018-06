Neymar: Jsem někde na 80 procentech, ale zlepšuji se

5. 6. 2018 16:56, autor: ČT sport

Neymarův návrat na trávníky proběhl až nad očekávání dobře, když vítěznou brankou zařídil triumf Brazilců nad Chorvaty (2:0). On sám ale ještě ve svém výkonu viděl rezervy. Neymar připustil, že v současnosti dokáže hrát zhruba na osmdesát procent.

autor: Andrew Yates, zdroj: Reuters Slavící Neymar

"Vrátit se a moci hrát fotbal, který miluji nejvíc, je pro mě psychicky nesmírně povzbuzující. Čekal jsem na to a pracoval jsem pro to hodně dlouho," uvedl Neymar. Při návratu na trávníky po operaci nohy odehrál druhý poločas a v 69. minutě se blýskl gólem na 1:0. Povedenou akci zakončil kličkou a bombou, která s pomocí břevna zapadla do sítě.

"Ani jsem nečekal, že to půjde tak dobře. Momentálně jsem někde na 80 procentech a stále se to zlepšuje. Věřím, že do startu šampionátu se dostanu s formou ještě dál, je pořád hodně co zlepšovat," prohlásil útočník Paris St. Germain.

Neymarův povedený comeback překvapil i trenéra Titeho a spoluhráče. "Bez Neymara bychom nevyhráli. Když jsem viděl, jaký dal gól, jsem znovu optimistou, že Brazílie může v Rusku zvítězit. Popravdě jsem nečekal, že si povede tak dobře," řekl obránce Thiago Silva.

"Je to mnohem lepší, než jsme původně očekávali. Ale ještě na něj nemůžeme naložit veškerou zodpovědnost. Ještě má před sebou pár kroků," uvedl Tite. "Musíme počkat, jak se jeho tělo vypořádá se zátěží. Nebudeme spěchat a rychle se rozhodovat. Budeme čekat, jak zregeneruje, a pak se rozhodneme, zda bude hrát od začátku, nebo ne," dodal kouč Brazilců.

