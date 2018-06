Trávník budoucnost neřeší. Z Jablonce teď odcházet nemusím, říká

3. 6. 2018 19:53, autor: ČT sport

Michal Trávník patří mezi nejžádanější hráče v české lize, tvořivého středního záložníka Jablonce by údajně rádi získali v Plzni i Slavii. Sám se však nyní přestupovými spekulacemi nezabývá a soustředí se jen na středeční zápas s Nigérií. Navíc vzhledem k postupu Jablonce do Evropské ligy prý ani není v situaci, kdy by musel odcházet.

autor: Vít Šimánek, zdroj: ČTK Michal Trávník (vlevo) na tréninku reprezentace

"Budoucnost teď neřeším. Sezona ještě není u konce, pak se možná bude něco řešit," řekl Trávník. "Uvidíme, nechci to teď řešit. Buď něco bude, nebo nebude. Teď jsem v pozici, že ani nemusím odcházet. Postup do Evropské ligy je hodně pozitivní, čeká nás něco nového a bude to svátek," dodal.

Další svátek by mohl zažít ve středu, kdy si může připsat třetí start za národní tým. A to proti Nigérii, která se připravuje na mistrovství světa.

"Teď hráli s Anglií. Já osobně jsem na zápas nekoukal, ale něco už nám trenéři říkali. První poločas to prý z jejich strany bylo špatné, ve druhém na tom zas byli dobře. Takže si z toho musíme něco vzít, abychom je donutili hrát hůř jako v tom prvním poločase," řekl Trávník.

Detailnější rozbor soupeře české hráče teprve čeká. "Ještě jsme si toho moc neřekli, teprve budeme mít hodnocení utkání s Austrálií, pak už se přeorientujeme na středu. Taktika se bude řešit až později," dodal bývalý kapitán jednadvacítky.

