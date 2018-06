Na exhibici do Brna přijel i Bony, víc gólů ale dali Kalouda a Švancara

3. 6. 2018 19:52, autor: ČT sport

Slušná sestava se sešla na stadionu Zbrojovky Brno. Vicemistři světa do 20 let z roku 2007 i třeba reprezentanti Vladimír Darida a Marek Suchý přijeli k exhibičnímu zápasu, který uspořádal ke čtyřicátému výročí zisku titulu fotbalistů Zbrojovky Luboš Kalouda. Dream Team Zbrojovky v něm porazil Kaloudovou jedenáctku 9:7.

autor: Václav Šálek, zdroj: ČTK Wilfried Bony na exhibici v Brně

Sám Kalouda dal tři branky. Dvě za svoji jedenáctku, třetí za tým Zbrojovky, v němž začínal kariéru. Dva góly přidal i Wilfried Bony, který byl ve Spartě největším Kaloudovým kamarádem. "Hodně mi pomohl v mých začátcích v neznámém prostředí. Proto jsem neváhal odložit o dva týdny odlet domů do Afriky. Rád jsem si zavzpomínal a pohovořil s bývalými spoluhráči," řekl útočník Swansea, o jehož autogramy byl mezi fanoušky, kterých dorazilo na exhibici více než tři tisícovky, obrovský zájem.

Zahráli si i bývalí brněnští fotbalisti Jiří Skalák z anglického Brightonu a Jakub Brabec, který hraje v Belgii za Genk, nastoupili i Jan Trousil, Jan Maroši, Patrik Siegl, Pavel Zavadil i Petr Švancara, který třemi góly potvrdil, že je před brankou stále nebezpečný. Z původně ohlášených hvězd chyběl pouze Tomáš Řepka.

Po konci utkání vytvořili hráči špalír, kterým za potlesku diváků prošel Kalouda. "Bylo to dojemné. Potěšilo mě, že přijeli téměř všichni pozvaní. Teď už si přeji, jen aby se Brno co nejrychleji vrátilo do první ligy. A nezůstalo jen u vzpomínání na titul z roku 1978," řekl Kalouda, který před více než rokem po dlouhodobých problémech s kolenními vazy ukončil v 29 letech kariéru.

