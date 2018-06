Nedvěd si zahrál I. B třídu se synem, ale Skalnou k výhře nedovedl

Velikost textu:

2. 6. 2018 19:13, autor: ČT sport

Ani Pavel Nedvěd nespasil fotbalisty Skalné. Bývalý kapitán národního týmu se vrátil tam, kde začínal, a zahrál si soutěžní zápas I. B. třídy za Skalnou, odkud pochází. Držitel Zlatého míče z roku 2003 si chtěl zahrát v jednom týmu se synem. Nicméně „béčko“ Královského Poříčí ve Skalné zvítězilo 4:1.

autor: Slavomír Kubeš, zdroj: ČTK Pavel Nedvěd v dresu Skalné

"Snažili jsme se. Chtěli jsme vyhrát, ale nešlo to. Byli lepší a my jsme si moc dobře nepřihrávali a to je pak těžké," konstatoval Nedvěd po prohraném zápase.

Za Skalnou nastoupil někdejší záložník Juventusu či římského Lazia po více než 30 letech a jeho přítomnost mnohanásobně zvýšila obvyklou návštěvu na utkání, a to se zřejmě podepsalo na výkonu domácího týmu. "Byli jsme zbrklí, chtělo to víc klidu, a to se nám moc nedařilo," uvedl Nedvěd po zápase, který sledovalo zhruba 1500 lidí. Dopravu ve Skalné musela řídit policie a auta zaplnila i pole před obcí. Klub připravil pro diváky i malé montované tribuny, aby lépe viděli.

Pětačtyřicetiletý Nedvěd nastoupil s číslem 11, jeho syn Pavel hrál s šestkou. Mladšího z Nedvědů trenér v úvodu druhého poločasu vystřídal.

Současný viceprezident Juventusu i devět let po skončení kariéry na hřišti dokazoval své kvality, gól se mu ale navzdory několika šancím dát nepovedlo. V závěru zápasu také viděl žlutou kartu. Nedvěd nevyloučil, že za Skalnou někdy v budoucnu opět nastoupí. Kvůli pracovnímu vytížení v Juventusu však nechtěl odhadovat, kdy by se mu to mohlo povést.





Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo tři: