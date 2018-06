Vaclík podpořil kolegu: S Austrálií to byl pro gólmana blbý zápas

2. 6. 2018 19:10, autor: ČT sport

Ačkoli jsou konkurenti na místo v brance fotbalové reprezentace, Tomáš Vaclík se dokázal vžít do pocitů Tomáše Koubka při páteční prohře 0:4 s Austrálií. Sám už takové zápasy zažil a pro gólmany jsou hodně nevděčné.

"Vím, jaké to je, a tuším, jak se Koubas během zápasu cítil. Všem se nám už stalo, že jsme v utkání neměli moc práce, a přesto jsme dostali čtyři góly. Dokážu se do jeho kůže vžít a stoprocentně to nebylo nic příjemného. Pro gólmana to byl hrozně blbý zápas," řekl Vaclík.

Při pohledu z lavičky měl pocit, že výsledek neodpovídal dění na hřišti. "Ten pocit jsme měli všichni, jak jsme se o tom cestou bavili. Ze začátku jsme byli lepší. Samozřejmě na Australanech bylo vidět, že vědí, co chtějí hrát, a měli velmi dobrou organizaci hry. My ale mohli jít do vedení. Pak jsme dostali gól z hezké akce, to se jim musí nechat. My se dostali do útlumu a zápas se lámal, když jsme se dostali na 0:2," popisoval Vaclík.

"Poslední zápasy si vytváříme spoustu šancí, ale nedáváme góly. Určitě by nám pomohlo, kdybychom se taky dostali do vedení jako první. Družstvo máme pořád relativně mladé, proto možná, když prohráváme, tak se z toho těžko dostáváme," dodal.

Zatím netuší, zda ve středeční přípravě s Nigérií půjde do branky, nebo zda dostane přednost další ze silné gólmanské trojice Jiří Pavlenka. "Zatím nic nevíme. Že bude proti Austrálii chytat Koubas, to jsme věděli dlouho, protože to tak vycházelo. Ale jaké mají trenéři záměry na středu, to nevím," řekl gólman Basileje.

Očekává ale hodně náročný zápas. "Nigérie má velkou kvalitu, hráči hrají v silných klubech. Na papíře je silnější než Austrálie. Navíc to pro ně bude generálka na mistrovství světa, takže už budou vyladění. Bude to pro nás velký test," míní.

Připouští, že na závěr sezony se těžko hledají zejména psychické síly, ale odmítá názory, že by hráči soustředění v Rakousku vypouštěli. "Já odchytal za klub 45 zápasů, což není málo. Nepočítám do toho repre a cestování, takže už není jednoduché najít síly, hlavně psychické. Ale když jsme tady, tak máme všichni v hlavách, že to chceme zvládnout na maximum. Nikdo tu nemyslí na dovolenou a nechce tréninky jen odchodit. Všichni k tomu přistupujeme zodpovědně," prohlásil Vaclík.

