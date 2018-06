Real hledá kouče: Já to nebudu, řekl Löw. Pochettina zatím nikdo neoslovil

1. 6. 2018 17:40, autor: ČT sport

Otázka, kdo povede Real Madrid po Zinedinu Zidaneovi, stále nemá odpověď. Že by to měl být on, rezolutně odmítl trenér německé fotbalové reprezentace Joachim Löw. Další favorit na uvolněné místo Mauricio Pochettino z Tottenhamu přesun k "Bílému baletu" zcela nevyloučil, ale v londýnském klubu je podle svých slov spokojený.