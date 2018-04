ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ

Hráčům dal poločasový fén, pak vytvořil rekord. Musíme se ale zlepšit, ví Heynckes

4. 4. 2018 12:30, autor: ČT sport

Šéfové Bayernu si mohou mnout ruce. Návrat legendárního kouče Juppa Heynckese na lavičku z kulhajícího mnichovského celku udělal zase stroj na vítězství, což se potvrdilo také v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na půdě Sevilly. Dvaasedmdesátiletý veterán díky triumfu 2:1 navíc vytvořil nový rekord soutěže, jako první trenér v historii dokázal vyhrát ve 12 utkáních po sobě. Přesto od svých svěřenců čeká ještě více.

autor: Jon Nazca, zdroj: REUTERS Kouč Bayernu Jupp Heynckes si podává ruku s Franck Ribérym

Bayern v Seville prohrával od 32. minuty a k obratu mu domácí v 37. minutě pomohli vlastním gólem Jésuse Navase. Vítěznou trefu po přestávce obstaral hlavou Thiago Alcántara.

"V poločase jsem musel použít některá silná slova. Sevilla byla v první půli lepší a ukázalo se, že není ve čtvrtfinále náhodou. Příliš jsme ztráceli míče a postrádali větší kompaktnost v záloze, což umožnilo Seville vytvářet si šance," uvedl Heynckes.

"V druhém poločase jsme se zlepšili a nakonec zaslouženě vyhráli. Z psychologického hlediska bylo velmi důležité rychlé vyrovnání, i když bylo trochu šťastné," doplnil bývalý útočník.

Bayern převzal krátce po porážce 0:3 na hřišti Paris St. Germain, po níž skončil Carlo Ancelotti. S bavorským klubem následně Heynckes vyhrál všech sedm utkání v Lize mistrů a spolu se závěrem veleúspěšné sezony 2012/13 drží v prestižní soutěži už dvanáctizápasovou vítěznou sérii. Navíc může stále zopakovat treble, neboť Mnichované suverénně vedou německou ligu a jsou ve hře v domácím poháru.

"Pokud chceme Ligu mistrů vyhrát, musíme se jednoznačně zlepšit," varoval Heynckes. "Ještě nic není rozhodnuto. Musíme věřit, že se zlepšíme, pozvedneme úroveň své hry a to přinese postup," doplnil obránce Bayernu Jerome Boateng.

Sevilla utrpěla ve dvanáctém domácím utkání s německými soupeři první porážku a trenér Vincenzo Montella ji považoval za nespravedlivou. "Měli jsme smůlu. Jsem pyšný na to, jak tým proti takhle silnému soupeři zahrál. Zasloužili jsme si víc, měli jsme dát více gólů," prohlásil Montella.

Přestože Bayern doma v této sezoně neprohrál, Sevilla před odvetou stále myslí na postup. Španělský celek se pokusí zopakovat osmifinálovou výhru ze stadionu Manchesteru United.

"Dokud bude aspoň malá šance, budeme věřit v postup. Ano, zdá se to jako téměř nemožné, ale ještě není hotovo," uvedl Montella. "Když jsme vyhráli v Manchesteru, proč by se nám to nemohlo podařit v Mnichově?" dodal brankář Sevilly David Soria.

