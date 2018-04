1. LIGA

První poločasy titulové, druhé ztrátové. Nevíme, čím to je, uznává Hapal i Kadlec

2. 4. 2018 11:23, autor: ČT sport

Kdyby se liga hrála jen na první poločasy, vyhřívá se teď Sparta na prvním místě. Jenže KDYBY… Pražané druhé pětačtyřicetiminutovky nezvládají, což ukázali i ve 22. kole na hřišti Teplic. Letenští se snaží se situací něco dělat, ale zároveň přiznávají, že netuší, kde je zakopaný pes.

autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK Zklamaný Václav Kadlec

Sparta ve statistice prvních poločasů po 22. kole kraluje o tři body před Plzní a Slavií. V druhé části ale oproti těm úvodním poztráceli osm bodů a v reálné tabulce jsou až šestí se ztrátou 15 bodů na vedoucí Plzeň. Viktoria ve druhých částech vybojovala o 10 bodů více, než kolik měla při přestávkách.

Sparťané netuší, co je jejich problémem ve druhých 45 minutách. Ve čtyřech z posledních pěti zápasů vždy po změně stran ztratili vedení a jen remizovali. V derby se Slavií dokonce přišli o tříbrankový náskok.

S druhými poločasy se potýkají téměř celou sezonu. Z 22 druhých poločasů dokázala Sparta vyhrát jen šest a pouze v zápasech s Ostravou a Slováckem po změně stran rozhodla o své výhře. Vedení neudržela hned sedmkrát. Navíc její skóre v prvních půlích je 20:4, zatímco ve druhých 10:15.

"Kdybych věděl, čím to je, tak to řeknu. Pracujeme na tom," řekl po sobotním dalším nepovedeném druhém poločase v Teplicích trenér Pavel Hapal, který vedl Spartu v posledních třech zápasech poté, co vystřídal Andreu Stramaccioniho. "Někdo mluví o kondici, minulý týden kluci hodně odmakali a zvládli to, kondiční testy neměli vůbec špatné. Ani v Teplicích jsme v závěru nevypadali hůř," dodal.

Za vším bude spíše psychika, a to jak na straně Sparty, tak i u soupeřů, kteří si na slavný tým ve druhých poločasech více věří. "Snažíme se na to nemyslet. Není to tak, že začne druhá půle a já bych si řekl: Do háje, to zas bude stejné. Bohužel se ukazuje, že to zas stejné je," prohlásil Václav Kadlec. Připouští frustraci. "Hlavně proto, že člověk neví, co za tím vězí. Proč to tak je," připustil.

Vedoucí Plzeň dokázala na podzim po změně stran otočit dva zápasy a další tři z remízy rozhodnout ve svůj prospěch. Za celou sezonu neudržela vedení jen v březnovém duelu s Libercem, v němž nakonec remizovala 2:2.

Stejně jako Plzeň vybojoval ve druhých poločasech o deset bodů více Liberec, který pouze v Teplicích neudržel poločasovou remízu a prohrál, jinak spíše body získával.

Velmi dobré druhé půle mají také Bohemians 1905, kteří v 15 duelech v poločase drželi remízu, z toho v jedenácti případech 0:0. Šest těchto zápasů nakonec vyhráli, pět dotáhli k remíze a jen čtyři prohráli. Vedení neudrželi jen v Plzni.

O sedm bodů více ve druhých poločasech získal také Zlín, který naposledy v neděli rozhodl o výhře na Slavií.

Po Spartě v druhé půli nejvíce ztrácí Jihlava, která je v tabulce podle prvních poločasů osmá, zatímco v reálné tabulce má o šest bodů méně a je dvanáctá.

