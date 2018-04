OHLASY 22. KOLA PRVNÍ LIGY

Zlámal o chycené penaltě: Poslechl jsem trenéra. Jinak by mě vystřídal

2. 4. 2018 06:00, autor: ČT sport

S Milanem Škodou se zná velice dobře. Když ale Zdeněk Zlámal přemýšlel, kam kapitán Slavie může kopnout penaltu, dal na kouče Vlastimila Petrželu. Pokutový kop se mu díky tomu podařilo zneškodnit a několika dalšími skvělými zákroky byl jednou z hlavních postav výhry Zlína 2:1 nad Pražany, kde v sezoně 2010/11 působil.

autor: Šulová Kateřina, zdroj: ČTK Ubong Ekpai se raduje z gólu Zlína

"Dík patří trenérovi. Říkal, že když bude kopat Škodák, ať skáču doprava. Tak jsem ho musel poslechnout. Kdybych skočil doleva, tak mě ve 43. minutě vystřídá," řekl v žertu Zlámal. "To si dělám samozřejmě srandu," doplnil.

Petržela měl svou radu podloženou statistikami. "Věděl jsem to, no. Kdysi když jsem byl o hodně mladší, jsem si dělal statistiky, kam kopou pokutové kopy praváci. A zjistil jsem, že z 90 procent po pravé ruce brankáře," prohlásil Petržela. "Kdysi brankář Jánoš snad z penalty nedostal gól, vše vychytal. Jen se podíval, která je to noha," dodal zlínský kouč.

Zlámal si zápas proti bývalému klubu užíval a předvedl několik skvělých zákroků. Krátce po vyrovnání v první půli dokázal zareagovat na teč od spoluhráče a deset minut před koncem zase vychytal v tutové šanci Škodu.

"Nejtěžší byla asi ta situace v první půli. Někdo zvedl ten centr, já to jednou rukou vyrazil. Ani pořádně nevím jak," uvedl Zlámal. "Pár zákroků tam bylo, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli. V téhle sezoně to byl určitě můj nejlepší výkon, já vyhrál snad jen v poháru. Teď je to na Slavii, o to je to sladší," dodal.

Inkasoval jen v 28. minutě od Škody zblízka hlavou. "S Milanem jsme kamarádi. Zápasy proti němu jsou ale vždy peprné, vždy se hecujeme. Mockrát jsme se pokopali, ponadávali si, ale po zápase si vždy podáme ruku. Zápasy s ním bolí, ale jsou férové," ocenil Zlámal.

Zlín výhrou na Slavii ukončil sérii ligových porážek, která se zastavila na čtyřech, a výrazně si pomohl v boji o záchranu. "Ze Slavie se tři body jen tak nevozí. My jsme na jaře v lize ještě nevyhráli a není nic krásnějšího než vyhrát na Slavii. Je to psychická vzpruha, ale ještě pořád nemáme vyhráno," řekl Zlámal.

Jeho tým se zároveň dočkal premiérové ligové výhry pod trenérem Petrželou. "Hodně nám prospěla reprezentační pauza. První týden byl hodně náročný, hodně jsme běhali. Kluci si to pochvalovali, i když byli unavení. Přineslo to ovoce," dodal.

