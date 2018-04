Slavia doma vybouchla. Trápící se Zlín ji o všechny body obral v nastavení

Slavia Praha - Fastav Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 28. Škoda - 7. Holzer, 90.+2 Ekpai. Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Myška. ŽK: Ekpai, Matejov, Bartošák, Hnaníček, Džafič, Zlámal (všichni Zlín). Diváci: 13 477.

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Pokorný, Sýkora (61. Tecl) - Souček, Kúdela - Mingazov (46. Bucha), Hušbauer, Stoch (84. Necid) - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré (86. Džafič) - Ekpai, Hronek (69. Hnaníček), Holzer - Vyhnal (74. Vukadinovič). Trenér: Petržela.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Neodehráli jsme zápas dobře. Ztratili jsme ho hlavně v pohybu, Zlín byl všude o krok dřív. Od první do 90. minuty jsme měli nejhorší pohyb ze všech utkání, která jsme hráli. Odehráli jsme to celé v jednom tempu. Ráz zápasu určil první gól po rohu, zase z první šance soupeře dostaneme gól. Museli jsme dotahovat. I když se nám podařilo vyrovnat, výkon neměl, co se týče kombinace a kvality na míči, žádné parametry. Silou vůle a bojovností jsme se dokázali dostat do nějakých šancí, které jsme neproměnili. Klíčový moment přišel v nastavení, kdy jsme mohli dát gól do prázdné brány a místo toho přišel brejk soupeře a gól na 1:2. Situace dokumentovala celý náš výkon, kdy jsme se špatně rozhodovali. Mohli jsme se přiblížit, ale musíme koukat sami na sebe. Takováhle ztráta v domácím prostředí v tuhle chvíli nemůže nastat. Dnes to rozhodně nebyl výkon někoho, kdo by mohl koukat na to, že udělá titul."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Myslím, že jsme to odbojovali. To byl dosud náš největší problém. Hned když jsem přišel, viděl jsem na mužstvu, že nemá nějakou vnitřní sílu. Když se jim nedaří, nejsou schopni se zvednout. Dnes po přestávce jsme makali jak hrom a kluci to krásně zvládli. Uzdravila se nám řada hráčů, všichni procházeli chřipkou, já ji měl dvakrát. Bodu jsem věřil, ale stát se může všelicos, Slavia to dvakrát otočila. Riskli jsme to, nasadili jsme tam druhé křídlo Vukadinoviče a to nám to rozhodlo. Při té akci to tam se mnou málem seklo, když jsem viděl, kam se tlačí. Na stranu, kde má nejmíň prostoru. Naštěstí jsem viděl Ekpaie, že ho dotahuje. Tam mu to vrátil a Ekpi to trefil. Zlámal nás držel celý zápas, na penaltu jsem mu poradil, kam jít. Byl jsem tu 12 let, vždy když sem jdu na fotbal, připadám si, že jdu domů. O to je sladší to vítězství. Slavii to možná zkomplikuje boj o titul, ale my jsme to potřebovali víc. Pro nás má výhra neskutečný význam, protože Baník vyhrál."