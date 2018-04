Ohlasy 22. kola první ligy

Hájek: Na podzim nám všechno vycházelo, teď na jaře nic

1. 4. 2018 06:50, autor: ČT sport

Plzeňský obránce Tomáš Hájek po prohře 1:2 s Mladou Boleslaví nedokázal vysvětlit, proč se prvoligový lídr na jaře tolik trápí a ze tří domácí zápasů získal pouhý bod. "Bohužel na podzim jsme svým způsobem kralovali a jaro nám absolutně nevychází," řekl Hájek. Šestadvacetiletý fotbalista doufá, že se Viktoria chytne v následujících venkovních utkáních a přiblíží se formě z podzimní části sezony.

autor: Ondřej Deml, zdroj: ČTK Tomáš Hájek v utkání s Mladou Boleslaví

"My se koncentrujeme všichni. Na podzim nám všechno vycházelo, teď na jaře ne. Musíme najet na to, co jsme dělali na podzim. Ne, že se nedaří jednomu, teď se nedaří třeba pěti lidem. A když vypadne pět z deseti, je problém v každém sportu," doplnil stoper Viktorie.

Mladá Boleslav v Plzni vyhrála zásluhou branek Petra Mareše a střídajícího Michala Hubínka, přestože závěrečnou půlhodinu dohrávala bez vyloučeného Nikolaje Komličenka. Domácí stihli v závěru už jenom snížit trefou Marka Bakoše.

"My nemáme nějaký tlak, Boleslav hraje o záchranu. My jsme si chtěli udržet náskok, co máme. První poločas ani nejde komentovat. Druhý už byl lepší, ale také nám pomohlo vyloučení. Vůbec nevím, čím to je," prohlásil Hájek.

Svěřence Pavla Vrby ve středu čeká dohrávka na hřišti poslední Ostravy a v neděli další venkovní duel na stadionu Bohemians 1905. "Fotbal jsme hrát nezapomněli. Teď jedeme dvakrát ven, kde se nám, nechápu proč, daří víc než doma. Věřím, že zápasy venku zvládneme tak, jak chceme," uvedl bývalý hráč Zlína.

"Navážeme na to, kdy jsme hráli Evropskou ligu. Bylo to kratší období mezi zápasy, mohli jsme na to dřív zapomenout. Věřím, že na Baníku to zvládneme. Pomalu začínáme cítit, že se na nás soupeři dotahujou, ale pořád to máme ve svých rukou," konstatoval Hájek.

