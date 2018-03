OHLASY 22. KOLA PRVNÍ LIGY

Řezníček nazul nové kopačky a řádil. Snad jsem ukázal, že jsem platný, řekl po hattricku

31. 3. 2018 09:54, autor: ČT sport

Po zimním přesunu z Plzně do Olomouce zůstávaly jeho výkony v novém působišti za očekáváním. Na hřišti Dukly ale Jakub Řezníček ukázal, že střílet branky rozhodně nezapomněl. Do sítě pražského celku nasázel hattrick, což se mu v nejvyšší podařilo při 238. startu vůbec poprvé. Pomohly mu i nové kopačky a sám doufá, že výkonem umlčel kritiky.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Olomoucký Jakub Řezníček obchází brankáře Dukly Filipa Radu

"Čekal jsem na první hattrick v lize dlouho a naštěstí jsem se ho konečně dočkal. Myslím, že v ČFL jsem dal i čtyři pět gólů. Ale v lize nikdy," řekl Řezníček.

"Já dal skoro desetkrát po dvou gólech, ale ten třetí nikdy nepadl. Až teď skoro ve 30 letech. Jsem za hattrick rád, ale jsem rád i za tři body. Konečně jsme venku vyhráli," dodal devětadvacetiletý útočník, který hrál ligu i za Příbram, Mladou Boleslav, České Budějovice, Brno, Spartu a Plzeň.

Právě z Viktorie Řezníček v zimě přišel do Olomouce na půlroční hostování a v předchozím průběhu jara dal jediný gól. "Trénoval jsem celou reprezentační přestávku naplno furt stejně a vyšlo to. Tentokrát se na mě usmálo štěstí. Kopačky jsou nové, nová barva, nová edice. Asi jsem nové boty musel vzít," řekl s úsměvem Řezníček.

"Samozřejmě je to povzbuzení a motivace a teď to jen furt dokazovat. Některé zápasy se nepovedly, některé jo. Výkony nebyly optimální, to neříkám. Doufám, že jsem dokázal, že jsem platný. Chce to víc šancí. S Duklou se nám zápas povedl a doufám, že na něj navážeme," doplnil Řezníček.

Poprvé se prosadil v 31. minutě, kdy po chybě domácího brankáře Filipa Rady srovnal na 1:1. "První situace nebyla jednoduchá. Trefilo mě to do prsou, Filip Rada na mě rychle vyběhl, já si to hodil do strany a se štěstím to tam propadlo," konstatoval.

Dalšími dvěma góly v 58. a 68. minutě upravil na 3:1 pro Sigmu. "Při druhé brance jsem byl dobře na přední tyči a pak nacvičený roh. Po třetím gólu to byla velká radost, strašně dlouho jsem na to čekal jako útočník. Je to paráda," pochvaloval si Řezníček.

Dva góly v lize dal před dnešním zápasem naposledy shodou okolností také na Julisce, kde zařídil ještě v dresu Brna výhru 2:1. "Já tady shodou okolností poprvé vyhrál s tím Brnem. Pamatuju si, že jsem tady dal gól z penalty za Příbram, jinak nic moc. Na tenhle stadion moc dobré vzpomínky nemám," podotkl Řezníček.

Sigma vyhrála poprvé po dvou zápasech bez vítězství a minimálně do soboty se posunula na třetí místo tabulky. "Chtěli jsme vyhrát, abychom se udrželi nahoře, což se podařilo. Nebylo to jednoduché, Dukla hraje o všechno. Ale bude se nám odsud odjíždět dobře," dodal Řezníček.

