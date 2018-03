BLOG: Baník už nemá jiné cesty, musí vyhrát

1. LIGA

30. 3. 2018 10:54, autor: Jan Dvořák

Poslední zvonění, pak už bude nejspíš zvonit prvoligový umíráček. Právě slovo poslední je v souvislosti s Baníkem Ostrava nyní hodně frekventované. Fotbalisti ostravského klubu jsou v tabulce poslední, čeká je zápas s Jihlavou, která byla poslední před zimní přestávkou, a je to jejich nejspíš poslední šance, jak vykročit k záchraně. Přímý přenos utkání Baník Ostrava - Vysočina Jihlava sledujte od 20:05 na ČT sport, on-line textový přenos sledujte na ctsport.cz.

autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK Milan Baroš

Nový kouč týmu Bohumil Páník odhadoval, že k záchraně bude třeba jednatřicet bodů. Přitom statistiky říkají, že za posledních patnáct sezon nesestoupil tým, který měl na konci třicet bodů. Jenže i tak budou mít v Ostravě honičku. Mají totiž jen dvanáct bodíků, což mimochodem za stejné období, nikomu po dvacátém kole na záchranu nestačilo. K tomu bylo třeba minimálně o tři body víc a podařilo se to před sedmi lety právě Baníku a pak Blšanům (2004).

Páníkův tým by tedy mohl mít zkušenosti se záchranou. A k tomu má vlastně všechno, co potřebuje - nového kouče, přes zimu nakoupil kvalitní posily, majitel Václav Brabec nechce jen okamžitý úspěch, ale dlouhodobý fotbalový efekt a je připravený na dlouhodobou práci. Ovšem příští sezona ve druhé lize by nepotěšila nikoho.

A zřejmě poslední šance, jak se dostat do hry o udržení čeká Baník v sobotu. Přijede Jihlava. Trenér Páník právě v jejích výsledcích viděl příklad pro svůj celek. "Jihlava udělala šňůru vítězství, což ji katapultovalo úplně někam jinam. Byli přitom tam, kde my, měla by to být motivace a inspirace i pro nás," řekl zkušený kouč. Ten přišel tahat horké kaštany z ohně poté, co dostal výpověď ve Zlíně, který v minulé sezoně dovedl do Evropské ligy, ale nyní se mu nedařilo rozjet tým na plný výkon.

Šanci, konečně se chytit, dává Baníku i skutečnost, že celek z Vysočiny, který se pod novým koučem Martinem Svědíkem na jaře zázračně zvedl, v minulém kole na svém stadionu ukončil sérii výher výpraskem 0:4 od Jablonce.

Proti sobě tak nastoupí týmy v pozicích boxerů vstávajících z podlahy ringu, ale během reprezentační přestávky měly čas na to, aby se zmátožily.

Když se Baník nechytí, bude jeho šance na setrvání v tuzemské fotbalové VIP společnosti už hodně malá. Ve zbývajících devíti zápasech by pak už musel získat osmnáct bodů, což znamená bodovat téměř v každém a minimálně z toho pětkrát naplno. Z toho čtyřikrát hraje Pánkův tým s týmy ze špičky tabulky, i když s Plzní, Libercem a Spartou doma a pak jede do Olomouce (poté ještě do Zlína a Boleslavi, Bohemians, Karvinou a Brno přivítá doma).

Svědíkův asistent v Jihlavě Michal Šmarda na stránkách klubu uvedl: "Už při posledním utkání, které se Baníku výsledkově nepovedlo (1:2 s Duklou), bylo vidět na týmu určitý herní posun. Bude to těžké, ale chceme napravit nepovedený domácí duel s Jabloncem." A co na to Páník? "Teď musíme udělat první krok k záchraně."

Večer uvidíme, kdo bude šťastnější.

