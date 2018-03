SERIE A

Schick byl pro AS Řím špatný nákup, myslí si Zeman

29. 3. 2018 06:00, autor: paj

K AS Řím si během svých dvou působení na lavičce vytvořil velice kladný vztah a pořád ho pečlivě sleduje. Kouč Zdeněk Zeman se proto nebojí hodnotit současnou situaci třetího týmu italské nejvyšší soutěže a kritika z jeho úst padla na letní přestup Patrika Schicka. Podle zkušeného trenéra český útočník do systému Římanů nezapadá.

autor: Maurizio Borsari, zdroj: AFLO Zdeněk Zeman

Že Patrik Schick v Římě nezažívá snadné období, není ničím novým. Dvaadvacetiletý útočník po letním přestupu za více než miliardu ze Sampdorie Janov strádá. Bojoval s několika zdravotními problémy, doposud si připsal pouze jednu branku a do sestavy se přes Edina Džeka dostává pouze sporadicky.

Sám mladý talent se během nedávné reprezentační pauzy, při které si v zápase s Čínou připsal jeden zásah, o situaci v klubu rozmluvil a přiznal, že v hlavním italském městě zatím prožívá náročné časy.

"Samozřejmě to asi není takové, jak jsem si to představoval. Takovou situaci zažívám poprvé a nebudu lhát, není to úplně příjemné," prohlásil Schick, který ale do depresí neupadá a pořád si věří.

"Až budu v plném tréninku po celou dobu a chytnu se nějakým gólem, tak se to obrátí k lepšímu," dodal bývalý hráč Sparty či Bohemians 1905, který v minulém premiérovém ročníku v Itálii dal 13 soutěžních branek.

V podobném duchu se vyjadřuje pravidelně také trenér Římanů Eusebio Di Francesco. Hůře už ovšem přestup českého střelce vidí bývalý kouč AS Zdeněk Zeman, který pro velký fotbal vychoval hráče jako Francesco Totti, Marco Verratti či Lorenzo Insigne.

Ne, zkušený trenér si nemyslí, že by Schick byl špatným hráčem. Potíž ale vidí ve stylu hry Říma a právě vytáhlého rodáka z Prahy.

Di Francesco totiž vyznává rozestavení 4-3-3, které se naučil právě od českého trenéra během hráčského angažmá v AS v 90. letech. Zeman, bývalý kouč Parmy, Lazia, Fenerbahce, Neapole nebo Pescary si proto myslí, že do tohoto systému měl sportovní ředitel Monchi přivést někoho jiného.

"Di Francesco hrává systémem 4-3-3, protože na to má správné hráče. Jediná špatná volba během letních nákupů byl Schick, který soupeří o místo s Džekem. Myslím, že by se týmu hodil jiný typ útočníka," prohlásil Zeman, který byl právě rozestavením 4-3-3 proslavený.

V samotném klubu, který je v současnosti v Serii A třetí s 16bodovým mankem na vedoucí Juventus, ale zůstávají ohledně Patrika Schicka optimističtější. I prezident Římanů Jim Pallotta nepochybuje, že před českým útočníkem je v Římě velká budoucnost.

Zda Schick jeho slova potvrdí a opět se rozstřílí, nebo se bude v Římě i nadále trápit, ukážou však až měsíce následující.

