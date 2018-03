FOTBAL EXTRA

Máte nejlepší mladé a koupíte jiné. Systém Dortmundu nechápu, řekl jihlavský Schumacher

29. 3. 2018 18:54, autor: paj

O angažmá v Dortmundu sní spousta fotbalistů. Tillu Schumacherovi se to podařilo a v mládežnických výběrech si nevedl vůbec zle. Podařilo se mu dokonce párkrát trénovat s A-týmem, ale úplný přechod mezi elitu Borussie se jemu ani dalším spoluhráčům z úspěšné U19 nepovedl, což zpětně nechápe. V současnosti tak válí v Jihlavě a nové prostředí si nemůže vynachválit.

autor: Chaloupka Miroslav, zdroj: ČTK Till Schumacher z Jihlavy (vlevo) a Milan Petržela z Plzně

Vysočina v jarní sezoně patří díky skvělým výkonům k obrovským překvapením nejvyšší soutěže, když v pěti duelech posbírala dvanáct bodů. Jedním z hráčů, kteří u toho nechyběli ani minutu, je německý levý bek Till Schumacher.

Teprve dvacetiletý obránce hned po zimním příchodu trenéra Martina Svědíka herními výkony přesvědčil a ten mu i přes mladý věk v důležitých bojích o udržení věří. Schumacher si tak první seniorské angažmá užívá. Přitom ještě pár měsíců doufal v něco úplně jiného, v prosazení ve slavné Borussii Dortmund.

Když si člověk najde soupisky klubů pro podzimní část Ligy mistrů, jméno rodáka z Essenu mezi vyvolenými, kteří mohli naskočit ve žlutočerném dresu do některého zápasu milionářské soutěže, najdete.

Nadějný levý bek ale do žádného střetnutí Ligy mistrů nenaskočil a šanci nedostal ani v A-týmu, i když během dorosteneckých let párkrát s hvězdami trénoval. Právě během působení v mládežnických výběrech se přitom zdálo, že by se Schumacher mezi elitu probojovat mohl. S U17 a U19 vybojoval mládežnický titul, podával dobré výkony a navíc byl kapitán.

Jenže to nedopadlo, podobně jako u celé řady jeho tehdejších spoluhráčů, což zpětně nechápe.

"Téměř celý kádr byl v mládežnických reprezentacích, ale ve výsledku pouze Christian Pulišič hraje v prvním týmu. Ostatní spoluhráči odešli jinam, působí v "béčku" nebo občas sedí na lavičce. To je něco, čemu nerozumím. Máte nejlepší mládežnický tým v zemi, s těmi nejlepšími hráči, ale pouze jeden se probojuje do prvního celku. A pak vezmete miliony eur a koupíte jiné mladé hráče, ten systém nechápu," postěžoval si bek, který do Borussie přišel v roce 2014 z rodného Essenu.

Jinak na Dortmund ale Schumacher nedá dopustit a na působení v týmu má krásné vzpomínky. Prošel úspěšně slavnou akademií, kde bylo o hráče královsky postaráno. Navíc zkusil, jaké je to trénovat pod Jürgenem Kloppem, současným koučem Liverpoolu, jenž byl v Borussii miláčkem hráčů i fanoušků.

"Nejsem smutný, že se to nepovedlo. Ano, nebyl jsem daleko od prvního týmu, ale když vidíte, jací hráči tam jsou. Na mé pozici je třeba kapitán a lídr týmu Marcel Schmelzer a je těžké se prosadit," uznal.

Právě na Schmelzera má Schumacher výraznou vzpomínku. Když šel v sedmnácti na trénink A-týmu pěšky, zastavilo u něj auto a byla to právě opora Borussie, která mladíka vzala s sebou.

A zážitek pro Schumachra bylo i následné vystoupení na hřišti. "Úroveň tréninku byla velmi vysoká. Potkáváte se s těmi nejlepšími hráči, od kterých se můžete učit. Každá situace, přihrávka, zápas je jako sen," uznal.

Po podzimu, který po přechodu z dorostu strávil v B-týmu, se ovšem Schumacher rozhodl, že doufání v další podobné zážitky raději vymění za stále místo v některém A-týmu, kde by mohl hrát a sbírat zkušenosti se seniorským fotbalem. Navíc cítil, že Německo potřebuje na chvíli opustit.

Jeho volba byla přesto překvapivá, protože z Německa do Česka mnoho hráčů nechodí. Spíše žádní. V současnosti je právě Schumacher jediným Němcem v nejvyšší české lize.

autor: Pavlíček Luboš, zdroj: ČTK Jihlavský Till Schumacher (vlevo) v souboji s Janem Chramostou z Jablonce

"Pamatuji si zcela přesně, že 3. ledna jsem přijel na zkoušku do Pardubic. Předtím jsem vůbec netrénoval. Byla zimní přestávka, takže jsem si užíval vánočního jídla. Druhý den mi ale po cestě zpět do Německa volali z Jihlavy, že se jim líbil můj výkon a zda bych se nechtěl přijet podívat, jak to v městě funguje. Otočil jsem se a letěl do Jihlavy," prozradil s tím, že svého rozhodnutí nelituje. Naopak.

"Jihlava je odlišná od toho, kde jsem vyrůstal. Je to menší, ale lidé jsou milí a jednají se mnou moc hezky. Rozhodně můžu říct, že jsem šťastný," popsal a radost může mít i z fotbalové kariéry, když si získal hned místo v základu.

"Ani nemůžu popsat, jak jsem šťastný. Hraji v nové zemi, nemluvím česky, ale máme vynikajícího trenéra, který mi věří a chce mi se vším pomoci. To mi dodává opravdu hodně energie a podporu chci týmu maximálně vrátit výkony," doplnil.

Vracení výkony se Schumacherovi zatím daří, jelikož obrana Jihlavy na jaře působí i díky němu mnohem lepším dojmem. A kdoví, třeba se jednou jeho jméno ještě v defenzivě Dortmundu znovu objeví. Tentokrát už skutečně během Ligy mistrů.

