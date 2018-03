KVALIFIKACE ME DO 21 LET

České naděje na postup dostaly ránu. Jednadvacítka padla vysoko v Řecku

27. 3. 2018 16:55, autor: ČT sport

Na důležitou páteční výhru nad Chorvaty nedokázali proti dalšímu favoritovi navázat. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikačním duelu mistrovství Evropy prohráli v Řecku vysoko 0:3 a na svého soupeře, který vede skupinu 1 a drží tak místo zaručující přímý postup na šampionát, ztrácí už devět bodů. Výběr Vítězslava Lavičky má sice zápas k dobru, ale porážka ho pravděpodobně odsoudila k boji o možnou účast v baráži.

autor: Ožana Jaroslav, zdroj: ČTK Zleva Filip Hašek, Daniel Trubač a Roman Macek z ČR

Český tým nastoupil ve stejné sestavě, v jaké se mu v pátek podařilo doma porazit 2:1 Chorvatsko, ale na dalšího favorita tentokrát nestačil. Řeky poslal do vedení už v sedmé minutě po centru do vápna Limnios, který nikým nehlídaný neměl problém uklidit míč z voleje k tyči.

Chvíli na to mohl srovnat Lischka, ale po rohu mířil hlavou nad. Opět se tak prosadili domácí, když rychlý brejk po chybné rozehrávce stopera Krále na půlce zakončil do odkryté branky Manthatos. Poslední slovo v prvním poločase patřilo českým mladíkům, ale Sáček z hranice vápna poslal míč těsně vedle pravého horního rohu.

Lavička do druhého poločasu na hřiště poslal Zajíce s Kratochvílem místo Haška s Wiesnerem. Už ve 49. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Galanopulos, naděje ale českému týmu vydržela jen chvíli. Sáček fauloval v 52. minutě ve vápně Limniose a rozhodčí nařídil pokutový kop.

Brankář Staněk sice vystihl směr a střelu řeckého kapitána Kulurise k pravé tyči vyrazil, jenže obrana dovolila soupeři hned dvě dorážky a z druhé se prosadil Saliakis. K domácímu obránci se odrazil míč po Limniosově střele do břevna.

Ani poté nedokázali hosté početní výhody využít a šance počítali jen Řekové. Limnios střílel těsně mimo a stejně dopadl i Kuluris. Staněk vyrazil Limniosovu ránu z dálky, pak šel sám na českého brankáře Kuluris, ale těsně minul. Limniosovo sólo zastavil Staněk dobrým vyběhnutím.

Českému týmu patří s deseti body čtvrté místo v tabulce o skóre za Běloruskem. Od prvního Řecka dělí Lavičkův výběr devět bodů. Na Chorvatsko na druhé příčce, která může znamenat místo v baráži, ztrácí jednadvacítka body tři. Chorvaté dnes hrají doma s Moldavskem a stejně jako Řecko budou mít odehráno o jeden zápas víc než čeští mladíci.

Utkání kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Xanthi: Řecko - ČR 3:0 (2:0) Branky: 7. Limnios, 31. Manthatis, 52. Saliakas. Rozhodčí: Thorarinsson - Sigurdsson, Gunnarsson (všichni Isl.). ŽK: Galanopulos, Karachalios - Sáček. ČK: 49. Galanopulos. Řecko: Kotsaris - Saliakis, Pasalidis, Nikolau, Tsimikas - Manthatis (74. P. Chatzidiakos), Galanopulos, Andrutsos, Karachalios, Limnios (85. Chatzigiovanis) - Kuluris (82. Vergos). Trenér: Nikopolidis. ČR: Staněk - Wiesner (46. Zajíc), Lischka, Král, Knejzlík - Kulhánek, Sáček - Trubač, Hašek (46. Kratochvíl), Macek (77. Ladra) - Pulkrab. Trenér: Lavička.

