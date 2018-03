REPREZENTACE

V první půli jsme byli píchlí. Takovému soupeři bychom měli nasázet víc, řekl Schick

26. 3. 2018 14:30, autor: ČT sport

Po dlouhé době se opět mohl radovat z gólu. Pro Patrika Schicka byla vítězná branka při triumfu 4:1 nad Čínou teprve druhým soutěžním zásahem v ročníku. Dvaadvacetiletý útočník ji ale přeceňovat nechtěl. Těšilo ho zejména, že český tým dokázal zvítězit a hlavně se zvednout po nevýrazné první půli.

autor: Štěpán Černý, zdroj: FAČR Patrik Schick střílí gól do sítě Číny

"Sice jsem dal gól, ale nechci to zveličovat. Asi mi to psychicky trošku pomůže, ale nechci to přeceňovat. Nechci snižovat kvalitu Číny, sami jsme viděli, že nás první poločas hodně trápili. Ale myslím, že s tímhle soupeřem jsme těch gólů mohli dát víc," řekl Schick.

Proti Číně naskočil na začátku druhého poločasu jako jeden ze čtyř střídajících hráčů. "Většinou to takhle bývá s takovýmhle soupeřem, řeknete si, že je přejedeme, a pak najednou dostanete gól. Je to nepříjemné. První poločas jsme byli takoví píchlí, bylo to takové bez života. Takže jsme určitě rádi, že jsme to nakonec zvládli," uvedl Schick.

Skóre v Nan-ningu nejprve v 58. minutě srovnal Tomáš Kalas a Schick hned za minutu obstaral z dorážky otočku. "Takhle to prostě bývá, že nemůžete dát branku a pak se snažíte chytnout jakýmkoliv gólem. První, co dal Kali (Kalas), to bylo štěstíčko, pak ten můj, dá se říct, podobný. Góly naštěstí platí všechny stejně," konstatoval bývalý hráč Sampdorie Janov a pražských klubů Bohemians 1905 a Sparty.

Do druhého poločasu nastoupil v útočné dvojici s Michaelem Krmenčíkem a spolupráce jim fungovala. Jeho kolega na hrotu se rovněž střelecky prosadil, a navíc vybojoval penaltu.

"Samozřejmě formaci a sestavu vybírá vždy trenér. Já mám rád hrát na dva útočníky, mně tohle rozestavení i celkem vyhovuje. Dost jsme spolu během zápasu komunikovali, párkrát jsme si to spolu dali. Myslím, že to nebylo úplně špatné," hodnotil Schick. "Rezervy tam ale ještě jsou vidět," dodal.

Jeho tým v Číně vedle výhry nad domácími v pátek prohrál s Uruguayí 0:2 a ještě dnes se vrátí do Evropy. "Po té dvanáctihodinové cestě budu asi trochu unavený. Ale budu natěšený zase hrát za Řím. Být v sestavě nebo nominaci na zápas, to by se těšil každý," konstatoval Schick.

