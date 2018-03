REPREZENTACE

Češi otočili duel se zpomalenými Číňany ve druhém poločase a vyhráli 4:1

Velikost textu:

26. 3. 2018 08:46, autor: roh

Čeští fotbalisté porazili Číňany 4:1 a na China Cupu obsadí třetí místo. Na gól domácích hráčů z 5. minuty odpověděli až ve druhém poločase. Skórovali Kalas, Schick, Krmenčík a Kadeřábek. Darida ještě neproměnil penaltu.

autor: Štěpán Černý, zdroj: ČTK/FAČR Česko - Čína

Karel Jarolím výrazně zamíchal sestavou oproti duelu s Uruguayí. Vrátil se k rozestavení se čtyřmi obránci a jedním útočníkem. Na hrotu operoval Stanislav Tecl. Premiéru v reprezentačním A-týmu si odbyl záložník Lukáš Masopust, zahráli si také obránce Tomáš Kalas a záložníci Jan Kopic a Michalem Trávníkem.

Češi nezačali vůbec dobře. Po zmatcích v obraně se dostal k balonu Fan Siao-tung a propálil už v 5. minutě Vaclíka. Opakované záběry odhalily drobny ofsajd.

Češi se nicméně postupem času dostávali do kombinace a vypracovali si i několik šancí. Barák ovšem nejdříve hlavičkoval do středu branky, poté jeho nabídku z přímého kopu nikdo netečoval. Prosazoval se také Darida, ale k nebezpečnému zakončení to nevedlo. Když se hlavou neprosadil ani Tecl, mohli z další ofsajdové situace podruhé udeřit Číňané. Tentokráte ovšem Vaclík balon ze sítě lovit nemusel.

Do druhého poločasu se Češi snažili vstoupit velmi aktivně. Jarolím vyměnil hned čtyři hráče. Na trávníku bojovali Krmečník, Schick, Kadeřábek a gólman Koubek.

Zatímco český brankář byl téměř bez práce, jeho čínský protějšek se hodně zapotil v rozmezí 58. a 62. minuty, kdy nejprve patičkou usměrnil balon k tyči Kalas a po něm se trefili v rychlém sledu ještě Schick a Krmenčík.

V 75. minutě Češi kopali penaltu, ale Darida ji proměnit nedokázal. Reprezentanti s lvíčkem na prsou smutnit nemuseli, zanedlouho si na míč z rohového kopu naskočil osamocen Kadeřábek a zakončil přesně.

Utkání se dohrávalo bez větších emocí. Číňané naprosto nestíhali a mohli být rádi, že dostali jen čtyři góly. Do tyče v nastavení ještě pálil Souček.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet šest: