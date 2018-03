Pořád se hádal s rozhodčím, vzpomíná na Cavaniho Darida a scénář chce zopakovat

REPREZENTACE

22. 3. 2018 19:30, autor: ČT sport

Uruguayské duo Édinson Cavani a Luis Suárez patří k nejobávanějším útočníkům světa, a právě oni už v sobotu prověří kvality české obrany. Záložník Vladimír Darida je rád, že s tímto duem se na hřišti tolik potkávat nebude, ale na výzvu proti silnému výběru se těší. Navíc s Cavanim má osobní zkušenost a tuší, jak se mu dostat na kobylku.

"Já osobně se na ně těším asi víc než naši stopeři, kteří s nimi budou mít větší práci. My stoperům můžeme pomoci, když budeme aktivně napadat jejich rozehrávku, aby nedostávali balony, se kterými by si mohli lehce poradit," řekl Darida v Číně.

Cavaniho staví o trochu výše než Suáreze, který v Barceloně září po boku Lionela Messiho. "Strašně těžko se z nich dvou vybírá. Kdybych teď měl říct, tak třeba Cavani, ale myslím, že jsou skoro na stejné úrovni. Pro mě je takový víc hladový po gólech, i když jich oba střílí strašně moc. Cavani je prostě o něco lepší," prohlásil Darida.

Se Suárezem osobní zkušenost nemá, proti Cavanimu nastoupil ve vyřazovací části Evropské ligy za Plzeň, která v roce 2013 nečekaně zvítězila v Neapoli 3:0 a ovládla i domácí odvetu (2:0). "Neapoli i Cavanimu jsme hodně znepříjemnili hru a bylo to na něm trošku znát. Když jsme vedli a Neapoli ani jemu se nedařilo, mluvil hodně s rozhodčím, furt se hádal a možná nebyl stoprocentně koncentrovaný na svůj výkon," vzpomínal Darida.

"O něco podobného se musíme snažit zítra, abychom jim to co nejvíc znepříjemnili. Může se třeba na nich projevit ta jejich mentalita, že se nebudou tolik soustředit na fotbal," doplnil středopolař Herthy Berlín.

Čeští reprezentanti nemohli kvůli závadě na letadle odcestovat podle plánu v úterý a z Prahy vyrazili až téměř o den později náhradním strojem. Na srovnání se sedmihodinovým časovým posunem tak mají v Číně minimum prostoru.

"My se snažili už od letadla přejít na místní čas, zkusit co nejvíc spát během letu, abychom ten den, který jsme ztratili, nějak dohnali. Myslím, že to docela funguje. S kluky se cítíme podobně, jsme docela utahaní a mohli bychom i brzo usnout a spát celou noc, v což všichni doufáme," řekl Darida.

"Bude určitě důležité, abychom byli v pohodě a mohli se soustředit jen na výkon. Abychom se nemuseli prát sami s vlastním tělem," dodal sedmadvacetiletý záložník.

Turnaj čtyř zemí China Cup, v němž si Češi ještě v pondělí zahrají proti domácímu výběru, nebo Walesu o konečné umístění, bere prestižněji než normální přípravu. "Tím, že je to pohár, je to něco jiného, než kdyby to byly dva klasické přáteláky. Jsou tady dobré týmy a pro nás je to výborná zkouška," podotkl Darida.

