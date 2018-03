Na druhý pokus už Čechům odlet klapl. Je to malý zázrak, řekl Malík

REPREZENTACE

21. 3. 2018 10:36, autor: ČT sport

Bylo to komplikované, ale napodruhé už to českým fotbalistům vyšlo. Národní tým po desáté hodině odletěl na přípravný turnaj v Číně. Reprezentace původně měla odcestovat z ruzyňského letiště už v úterý po poledni, ale kvůli technické závadě na letadle musel být let odložen. Náhradní spoj se Fotbalové asociaci ČR podařilo sehnat až na dnešek.