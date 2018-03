Fotbal fokus podcast: Zůstává video i po derby správnou cestou?

21. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Dva rozdílné poločasy, spousta emocí a šest branek. Derby pražských "S" nabídlo drama, na které se bude vzpomínat ještě dlouho. Jedním z důvodů byla i rozhodnutí videorozhodčího. Měl by tento projekt pokračovat? Čím to bylo, že Sparta začala tak skvěle a Slavia měla výborný závěr? Zvedla se konečně Plzeň? Jaké šance mají ženy Slavie v Lize mistryň a co los Ligy mistrů? O tom všem a mnohém dalším v novém Fotbal fokus podcastu diskutují komentátor Sportu 1 Michal Micka, redaktor Českého rozhlasu Petr Šedivý a redaktor ctsport.cz Pavel Jahoda. Na telefonu pak odpovídá kapitánka reprezentace Lucie Voňková. Moderuje Ondřej Nováček.