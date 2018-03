Trávník už s nominací nepočítal, do Číny se těší i na teplo

19. 3. 2018 16:41, autor: ČT sport

Skvělá jarní forma Jablonce vynesla záložníkovi Severočechů Michalu Trávníkovi dodatečnou pozvánku do reprezentačního A-týmu na přípravný turnaj v Číně. Třiadvacetiletý středopolař kvůli nutnosti víza už před dvěma týdny odevzdal pas, ale když pak v původní nominaci trenéra národního celku Karla Jarolíma nebyl ani mezi náhradníky, s dodatečným povoláním přestal počítat.

Michal Trávník

Trávník figuroval mezi 48 hráči, které manažer reprezentace Jaromír Šeterle kvůli složitým vízovým procesům nahlásil už na konci února na ambasádě.

"Měl jsem náznaky s tím pasem, že jsem ho asi 14 dní zpátky odevzdával. Říkal jsem si, že v nominaci asi hned nebudu. Že budu mezi náhradníky a pak se třeba uvidí. Ale nebyl jsem ani tam, tak jsem s tím nepočítal. Včera večer mi volal pan Šeterle, jestli už mám sbaleno a že pojedu na repre. Takže hezká neděle večer. Je to splněný sen," líčil Trávník.

Mobilní telefon mu zaplavily desítky gratulací, ozval se mu i jablonecký trenér Petr Rada. "Volal mi, když jsem byl už tady na hotelu. Říkal, jak si mě mohli sem vybrat," vtipkoval Trávník.

V Jablonci měli naplánované dvoufázové tréninky na každý den. "Takže o to přijdu, bohužel," smál se Trávník. "Jsem rád, že tu jsem. V Číně bude skoro o 30 stupňů víc, umělka tam nebude... Ideální," dodal s ohledem na mrazivé počasí, které panuje v Česku.

Vedle něj dostal premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu i jablonecký spoluhráč Lukáš Masopust. "Myslím, že teď máme celkem formu všichni v Jablonci. Je to možná logické, že když se nám hodně daří, byli jsme vybráni dva. I Jovovič jede na áčko Černé Hory, formu má víc lidí," uvedl Trávník.

"Jsem rád, že s Lukášem jsme spolu na pokoji. Je to takové lepší, když tu máte někoho z týmu. Hodně kluků ale tady znám z minulé jednadvacítky, takže jen pár lidí tu neznám," dodal bývalý reprezentant do 21 let.

Nečeká ho první dlouhý let v životě, s národním týmem do 17 let už letěl na šampionát do Mexika. "To bylo něco podobného, kolem 12 hodin, co si pamatuji. Bylo to hrozně dlouhé, ale myslím, že teď budeme mít větší komfort v letadle než do Mexika, kam jsme letěli normální linkou," dodal Trávník.

