Čech si na desátý triumf musí počkat, z trůnu ho sesadil Darida

Anketa Fotbalista roku 2017:

Fotbalista roku: 1. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 542 b., 2. Petr Čech (Arsenal) 433, 3. Michael Krmenčík (Plzeň) 345, 4. Antonín Barák (Slavia Praha/Udine) 251, 5. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 181, 6. Tomáš Vaclík (Basilej) 85, 7. Jiří Pavlenka (Brémy) 73, 8. Patrik Schick (Sampdoria Janov/AS Řím) 68, 9. Jakub Jankto (Udine) 62, 10. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 59. Další pořadí: 11. Milan Škoda (Slavia) 33, 12. Marek Suchý (Basilej) 30, 13. Josef Hušbauer (Slavia), Jan Kopic (Plzeň) oba 23, 15. David Lafata 22, 16. Tomáš Rosický (oba Sparta), Matěj Vydra (Derby) oba 18, 18. Milan Baroš (Liberec/Ostrava) 16, 19. Daniel Kolář (Gaziantepspor/Plzeň), Ladislav Krejčí (Boloňa) oba 8, 21. Bořek Dočkal (Che-nan Ťien-jie), David Limberský (Plzeň) oba 6, 23. Martin Fillo (Teplice), Roman Hubník (Plzeň) oba 5, 25. Filip Novák (Midtjylland) 4, 26. David Pavelka (Kasimpasa), Tomáš Souček (Liberec/Slavia) oba 3, 28. Šimon Falta 2, 29. Václav Jemelka (oba Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Tomáš Kalas (Fulham) všichni 1.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 407, 2. Jaroslav Šilhavý (Slavia Praha) 348, 3. Václav Jílek (Olomouc) 195. Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6, 12. Daniel Šmejkal (Teplice) 3, 13. Roman Pivarník (Plzeň/Brno) 2.

Talent roku: 1. Jakub Jankto (Udine) 654, 2. Michal Sáček (Sparta Praha) 248, 3. Martin Graiciar (Liberec) 167. Další pořadí: 4. Alex Král (Teplice) 86, 5. Michal Sadílek (Eindhoven) 70, 6. Ondřej Mihálik (Jablonec) 53, 7. Matěj Pulkrab (Sparta/Liberec) 34, 8. Tomáš Zajíc (Slovácko) 25, 9. Aleš Matějů (Plzeň/Brighton) 22, 10. Denis Granečný (Ostrava) 16, 11. Matěj Chaluš (Příbram/Mladá Boleslav) 15, 12. Ondřej Šašinka (Senica/Ostrava) 8, 13. Antonín Vaníček (Bohemians 1905), Ladislav Takács (Mladá Boleslav) oba 7, 15. Ondřej Lingr (Karviná) 6, 16. Filip Havelka (Sparta/Liberec), Jiří Kulhánek (Vlašim/Liberec) oba 5, 18. Ondřej Bačo (Zlín), Miloš Kratochvíl (Senica/Brno), Tomáš Ladra (Pardubice) všichni 4, 21. Matěj Helebrand (Opava), Martin Jedlička (Příbram/Mladá Boleslav), Jakub Pokorný (Ostrava), Vojtěch Smrž (Karviná), Tomáš Wiesner (Vlašim) všichni 3, 26. Roman Macek (Bari/Cremona), Lukáš Sadílek (Slovácko), Daniel Trubač (Hradec Králové/Teplice) všichni 2, 29. Lukáš Buchvaldek (Olomouc), Libor Holík (Karviná/Zlín), Ondřej Chvěja (Ostrava), Antonín Růsek (Brno/Znojmo), Michal Řezáč (Vítkovice/Č. Budějovice), Dominik Sváček (Plzeň), Lukáš Vorlický, Martin Zikl (oba Brno) všichni 1.

Fotbalistka roku: 1. Lucie Voňková (Jena/Bayern Mnichov) 181, 2. Eva Bartoňová 161, 3. Kateřina Svitková (obě Slavia Praha) 151. Další pořadí: 4. Tereza Krejčiříková (Slavia) 107, 5. Jana Sedláčková (Jena) 105, 6. Petra Divišová 98, 7. Tereza Kožárová (obě Slavia) 91, 8. Kamila Dubcová (Slovácko) 90, 9. Barbora Votíková (Slavia) 87, 10. Petra Bertholdová (Sparta) 83.

Síň slávy: Zdeněk Nehoda (mistr Evropy 1976).