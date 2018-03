SERIE A

Schick o odchodu z Říma neuvažuje: Je to těžká situace, ale věřím, že se gólově chytnu

19. 3. 2018 15:35, autor: ČT sport

Po letním velkém přestupu do AS Řím se od něj čekalo hodně. Potvrzení formy ze Sampdorie a spousta gólů. Ani jedno ale ze strany Patrika Schicka nepřišlo. Mladý útočník i kvůli zraněním zatím očekávání naplnit nedokázal. Dvaadvacetiletý fotbalista přes těžké chvíle o odchodu vůbec neuvažoval a věří, že se dokáže prosadit.

zdroj: ČTK/imago sportfotodienst/Insidefoto Patrik Schick z AS Řím (vpravo) v utkání protu Turínu

Schick loni přestoupil do AS ze Sampdorie Janov jako nejdražší posila v historii římského klubu, ale od začátku sezony zasáhl pouze do 14 soutěžních zápasů a jediný gól vstřelil v Italském poháru.

"Samozřejmě to asi není takové, jak jsem si to představoval. Nečekal jsem, že přijde tolik zranění. Teď už dělám všechno pro to, abych byl zdravý. Konečně teď můžu říct, že mě nic netrápí," řekl Schick.

"Nechci se na nic vymlouvat. Příčin bylo trošku víc, ať už to byly ty problémy se srdcem, také jsem neabsolvoval žádnou letní přípravu a skočil do toho hned. Když z toho vypadnete a nejednou začnete naplno trénovat, logicky se něco ozve. V mém případě se toho ozvalo víc," doplnil odchovanec Sparty.

Věří, že ho těžké období posílí. "Není to jednoduché, takovou situaci zažívám poprvé. Nebudu lhát, není to úplně příjemná situace. Zase na druhou stranu si věřím, že až budu v plném tréninku po celou dobu a chytnu se nějakým gólem, tak se to obrátí k lepšímu," uvedl Schick, který v minulém premiérovém ročníku v Itálii dal za Sampdorii 13 soutěžních branek.

Přes obtížný začátek chce v aktuálně třetím celku Serie A zůstat a prosadit se. "Jarní hostování nepřipadalo vůbec v úvahu. Nechci ani přemýšlet o možnosti někam odcházet. Furt to chci dokázat. To, co na začátku třeba nezačalo dobře, může dobře skončit. Ještě máme do konce sezony několik zápasů, můžu chytit lauf a ukázat svou kvalitu," prohlásil Schick.

Cítí, že v Římě roste s každým tréninkem. "Když máte vedle sebe hráče jako Edin Džeko, který je podle mě jeden z nejlepších útočníků na světě, tak vás to samozřejmě posouvá. Koukáte na něj a porovnáte si, v čem se musíte zlepšit," podotkl Schick.

S bosenským bývalým útočníkem Teplic má výborný vztah a nevnímají se jako konkurenti. "Je v takové fázi kariéry, že nemusí dělat nějaké naschvály. On je tam jeden z největších kamarádů a máme skvělý vztah," uvedl Schick, který s Džekem občas mluví i česky.

Život v Římě považuje za nádherný, ale nedovedl si představit, jak moc je ve "věčném městě" fotbal populární. "V Janově fotbal také žil, ale nebylo to jako v Římě. To mě trošku překvapilo," přiznal bývalý hráč Sparty či Bohemians 1905.

"Lidi jsou trošku divočejší. Jakmile někde projdete, tak hulákají 'Schick, Schick' a těžko se pak schováte. Na veřejnosti mě poznávají hodně, občas je to těžké, že nechcete odmítnout žádného fanouška. Ale patří to k tomu a je to i příjemné," přidal útočník s pěti zápasy a jednou brankou v národním týmu.

Sebevědomí by si mohl zvýšit na přípravném turnaji v Číně, kde se česká reprezentace utká s Uruguayí a pak s domácím výběrem, nebo s Walesem. "Bude to zas trošku něco jiného. Myslím, že můžu ukázat, že góly střílet umím. Takže může mi to samozřejmě pomoct," prohlásil Schick.

