Plzeň konečně zabrala a veze ze Zlína všechny body, snadné to však neměla

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 12. Kolář. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Flimmel. ŽK: Hronek - Hejda, Chorý, Hájek, Kopic. Diváci: 3612.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák (89. Železník) - Jiráček, Hronek - Ekpai, Vukadinovič, Holzer - Vyhnal. Trenér: Petržela.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář (86. Bakoš), Kovařík (73. Zeman) - Chorý (61. Krmenčík). Trenér: Vrba.

Hlasy trenérů:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Utkání by spíš slušela remíza, to mě mrzí. Měli jsme dvě čisté gólové šance, ale neproměnili jsme je. Soupeř dal gól po naší hrubé taktické chybě. Bijimine ještě asi nepochopil, co po něm chci. Obsadil první tyč a nechal za sebou celý prostor. Jinak hrál dobře. Celkově jsem s hrou spokojený, přitlačili to, dali míč na zem, šli důrazně do soubojů. Když budou takhle pokračovat, tak o ně vůbec nemám strach. S takovým fotbalem by se nedostali tam, kde jsme. První půle se mi nelíbila, byli jsme vykulení, na klucích byl vidět respekt, takže jsem v poločase zvýšil hlas. Dnes bych nestřídal vůbec, bylo to jen z povinnosti, když jsme riskli hru bez jednoho obránce. Kluci hráli tak dobře, že jsem na lavičce neviděl nikoho, kdo by byl lepší. Za tu reprezentační pauzu jsem rád, budeme dohánět fyzičku, musíme být fyzicky silnější, ale i zapracujeme na taktice. Přeci jen tu máme hodně cizinců a musíme to dát dohromady."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V prvním poločase jsme byli lepší, dali jsme gól a měli mezihru. Po přestávce nás ale Zlín zatlačil, bylo tam několik závarů. Naštěstí jsme to vládli, i když jsme tahali nohy po tom čtvrtečním zápase. Nechci snižovat výkon Zlína, byli výrazně důrazní, důslední, měli jsme s tím problém. Vytvořil si tlak. My tam měli situace, kdy jsme šli do přečíslení, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Máme devět bodů náskok a zápas k dobru, což je devět kol před koncem příjemné, ale Slavie je bojovná, na Spartě se zvedla z mrtvých a opět dokázala zápas dotáhnout do bodu, takže udělá vše, aby nás potrápila. Rozhodně není nic rozhodnuté. Uklidnění to je, ale třeba s Libercem jsme hráli lepší fotbal než dnes. Hra nebyla z naší strany úplně nejlepší, pro nás by mělo být měřítko, co jsme předvedli ve čtvrtek proti Sportingu. Tak bychom chtěli hrát i v lize. Ale je pravda, že je to pro nás hodně důležité vítězství."