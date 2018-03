Bohemians na Teplice dlouho neuměli zahrát, ale už se to naučili

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 49. Bartek, 82. Hůlka. Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Pochylý. ŽK: Martin Hašek ml. - Soungole, Žitný, Kučera. ČK: 85. Kodeš (Teplice). Diváci: 3255.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter (86. Luts), Mašek (64. Nečas), Bartek - Tetteh (90. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.

Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole (75. Kodeš), Kučera - Trubač (70. Díaz), Hora, Žitný (53. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Hlasy trenérů:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Přestože podmínky byly těžké, podali jsme takový výkon, jaký jsme měli v plánu. Od první do 90. minuty jsme až na krátké úseky byli lepším týmem. Výsledek je logickým vyústěním toho, co se na hřišti odehrávalo. Měli jsme víc šancí, než abychom vstřelili dva góly. Ale pro nás jsou i dva góly gólostrojem. Jsme spokojeni za dva i nulu vzadu. Všechny tři jarní zápasy doma měly podobný průběh. Trochu jsme kalkulovali, že Sparta by z těch dvou utkání, co měla, nemusela bodovat. My jsme naopak doufali v plný bodový zisk na Slovácku, takže jsme měli plán, že bychom mohli být úplně na nich. Slovácko jsme bohužel výsledkově nezvládli. Vnímáme to tak, že 31 bodů by pravděpodobně mělo stačit na záchranu. Teď se budeme dívat mnohem víc na situaci, která je v nejbližším okolí před námi."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Bohemka vyhrála zaslouženě. V prvním poločase mi hlavně u tří čtyř hráčů v ofenzivě chybělo víc agresivity i sprintových náběhů. Prohrávali jsme s obranou Bohemky veškeré souboje, pozdě jsme reagovali na odražené míče. Dostali jsme branku v úvodu druhého poločasu, ale to nebyla žádná katastrofa. Když venku branku nevstřelíte, nemůžete moc myslet na body. Pak jsme vystřídali a myslím, že tam jsme měli šanci něco s výsledkem udělat. Dostali jsme se do hry, měli jsme zajímavých 15 minut. Vytvořili jsme si dvě brankové příležitosti, ale bohužel jme nevyrovnali a nastřelili břevno. Tam se to rozhodlo. Potom se hra zase vyrovnala a Bohemka nám vstřelila druhý gól. Potom přišlo vyloučení a už jsme na to neměli. Doma podáváme lepší výkony, venku máme dlouhodobě problémy. Chybí nám trošku dynamičtí hráči na krajích hřiště."