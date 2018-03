Trenér nás o přestávce seřval, řekl Kolář a přiznal, že v derby chyboval

18. 3. 2018 11:50, autor: ČT sport

Zatím patřil k pilířům Slavie, ale v sobotním derby neměl gólman Ondřej Kolář nejlepší den. V první půli třikrát inkasoval, když při dvou gólech neměl čisté svědomí, a proto děkoval spoluhráčům, že dokázali hrozivé skóre 0:3 ještě dotáhnout na remízu.

autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK Ondřej Kolář

Kolář zaváhal hlavně ve 12. minutě u prvního gólu. Nicolae Stanciu pálil skoro z brankové čáry a zimní posila Slavie si míč překvapivě srazila do vlastní sítě. "Dneska jsem klukům moc nepomohl. První gól byl laciný, ten jde samozřejmě za mnou. Chtěl bych klukům poděkovat. Jednou je to tak, že pomůžu já, podruhé oni. Dneska zápas zvládli beze mě a pomohli mi. Zápas urvali až v nastavení a jsem za to strašně rád," řekl Kolář novinářům.

Podruhé se do jeho branky trefil spoluhráč Tomáš Souček a třetí gól dostal ze strany na bližší tyč po Stanciuově střele, kterou jemně tečoval Milan Škoda. "Balon letěl na mě, Škoďák ten balon tečoval, přizvedl ho a už jsem nebyl schopen reagovat. To mě neobhajuje, na přední tyč bych neměl dostávat gól," uvedl Kolář, který po zimním příchodu z Liberce zažil první velké derby.

Připustil, že trenér Jindřich Trpišovský v poločase musel zvýšit hlas. "Byla bouřka. My jsme to věděli, že takhle to prostě nejde. Dostal jsem blbý gól a pomohl soupeři na koně. O poločase nás trenér seřval a šli jsme do druhé půle úplně jinak. Dali jsme gól, to nám strašně pomohlo. Věřil jsem, že to ještě zvládneme," řekl Kolář.

Vzhledem k průběhu zápasu bod bral, i když Slavia jela na Letnou jako favorit a chtěla snížit náskok vedoucí Plzně. "Bod je malé vítězství, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Prohrávali jsme 0:3, ale v tomhle mužstvu je obrovská síla a zvedli jsme se. Popravdě, když jsme se dostali na 0:3, bál jsem se, abychom neinkasovali čtyři nebo pět gólů," prohlásil Kolář. "Plzeň má titul ve svých rukách a záleží na ní, jestli bude ztrácet nebo ne," dodal.

V derby hned čtyřikrát změnilo verdikt video. "Jsem rád, že tam je. Pro nás to bylo 50 na 50. Jeden gól nám neuznali a v 90. minutě nám zase odpískali penaltu. Co je akorát v tomhle počasí hrozné, že když se to zkoumalo, tak jsme tam mrzli," doplnil Kolář.

