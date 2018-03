Kapitán Sparty Kadlec: Největší zklamání a nejhorší zápas v životě

Velikost textu:

18. 3. 2018 06:48, autor: ČT sport

Za nejhorší zápas v životě označil útočník Václav Kadlec remízu 3:3 v pražském derby se Slavií. Sparta totiž doma na Letné vedla po skvělém prvním poločase až do 70. minuty o tři góly, ale pak dovolila vršovickému rivalovi vyrovnat.

autor: Michal Kamaryt, zdroj: ČTK Václav Kadlec

"Je to největší zklamání, co jsem zažil. Nejhorší zápas v kariéře," řekl Kadlec, na kterém bylo vidět, jak ho ztráta vedení zasáhla. "Bude to ve mně hodně dlouho, ještě že je teď reprezentační pauza," přidal pětadvacetiletý útočník.

Sparta vedla po prvním poločase 3:0 a vůbec to nevypadalo, že by Slavia mohla ztrátu smazat. "V kabině jsme si říkali, že se nemusíme nikam honit, že můžeme být v klidu. Ale asi jsme byli v klidu až moc," uvedl Kadlec.

"Každý teď zalezl někam do kouta a zpytuje svědomí. Nic jiného ani nejde dělat. Musíme si nalít čistého vína, jestli jsme udělali maximum," dodal. Po přestávce Sparta vypnula, už potřetí na jaře nedokázala udržet vedení a jen remizovala.

"S trochou nadsázky jsme mohli mít o hodně bodů víc, protože ve třech zápasech jsme vedli a mohli jsme to uhrát," posteskl si Kadlec. "Nedivím se divákům, že na nás pískali, já bych na sebe po ztrátě vedení 3:0 pískal taky," uvedl.

Zápas hodně ovlivnilo video, které v prvním poločase připravilo oba celky o gól a Spartu o penaltu. V nastavení navíc na základě videa byla nařízena penalta, ze které Slavia vyrovnala. "Mně se to nelíbí. Celou dobu šel hrát fotbal bez videa a najednou se zavádí video," řekl Kadlec.

"V první půli se udělá čtyřikrát video a nastaví se dvě minuty. Po přestávce nebylo ani jednou video, byly jen tři střídání a nastaví se pět minut. To není berlička pro nás, protože i tak jsme to měli uhrát," řekl Kadlec.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo osmnáct: