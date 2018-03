Škoda: Bod je jako malé vítězství. Za první poločas se ale musíme omluvit

17. 3. 2018 22:36, autor: ČT sport

Poprvé v historii samostatného ligového derby dokázal jeden z týmů smazat tříbrankové manko, a proto bral Milan Škoda remízu 3:3 na Spartě jako malé vítězství. "V derby stáhnout 0:3, to je neskutečné," žasl ještě po zápase slávistický kapitán. Za první poločas, který červenobílí prohráli 0:3, se ale fanouškům omluvil.

autor: Michal Kamaryt, zdroj: ČTK Milan Škoda se raduje z branky

"První poločas byl hrozný, to byla velká bída. Za to se musíme omluvit všem fanouškům i těm, co se o nás starají. Druhý poločas už jsme zvládli dobře, hráli jsme, co jsme chtěli hrát od začátku. Šli jsme si za tím vyrovnáním a nakonec to fakt bylo jako vítězství," řekl Škoda.

Výkon v první půli si nedovedl vysvětlit. "Bylo to špatné. Byli jsme všude pozdě, blbě jsme rozehrávali, blbě jsme napadali, všechno špatně. Do toho jsme si dali snad tři vlastní góly. Takže to jsem prostě nepochopil," uvedl Škoda.

"Dostali jsme v šatně slušný céres. Trenér začal klidně, ale pak už mu ani nestačily hlasivky. Říkali jsme si ale, že musíme hlavně dát gól, a pak už se může stát cokoliv," uvedl Škoda.

Jeho celek nečekaně smazal ztrátu třemi góly od 70. minuty. Nejprve se trefil Miroslav Stoch, poté Simon Deli a v páté minutě nastavení Škoda z penalty, o které rozhodl sudí Pavel Královec až po přezkoumání faulu Lukáše Štetiny na Stanislava Tecla na videu.

"V první chvíli jsem byl samozřejmě šťastný, že ji kopeme, ale pak jsem si to celé uvědomil. Bylo to prostě šílené. Se Spartou jsem už jednou v 90. minutě penaltu kopal a tohle byla dřív moje noční můra. Naštěstí jsem to ale nějak zvládl," oddychl si slávistický kapitán.

Věřil, že rozhodčí se k penaltovému zákroku po přerušení hry vrátí. "U toho videa byl už několikrát, takže kdyby se nepodíval zrovna na tuhle situaci, tak by mi to přišlo divné. Sparta šla do brejku a pak najednou rozhodčí řekl, že se jde kouknout. Myslel jsem, že to udělá hned. Nevím, co by se dělo, kdyby třeba Sparta dala gól," přemítal reprezentační útočník.

Zápas odehrál navzdory zranění z minulého zápasu, v němž mu při oslavě gólu s fanoušky spadl na nohu reklamní panel. "Nebyl jsem na tom úplně dobře, začal jsem trénovat trošku ve čtvrtek a ještě v pátek jsem si trošku obnovil natažené vazy v kotníku, takže to není ideální. Ale mám to zatejpované a zvládl jsem to," dodal.

