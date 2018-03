Derby ovládlo video. Některé situace nebyly dobře hodnoceny, mínil Hapal

17. 3. 2018 22:25, autor: ČT sport

Hned čtyřikrát ovlivnilo průběh velkého pražského derby video. A zatímco videorozhodčí o správnosti ani jednoho verdiktu nepochyboval, trenér Sparty Pavel Hapal, jehož tým ztratil tříbrankové vedení a nakonec se Slavií remizoval 3:3, příliš spokojený nebyl. A i když zavedení videa vítá, mělo by podle něj být přesnější.

autor: Michal Kamaryt, zdroj: ČTK Trenér Sparty Pavel Hapal při pražském derby

Poprvé video vstoupilo do hry v prvním poločase, kdy změnilo penaltový verdikt sudího Pavla Královce na přímý kop z hranice vápna. Po něm odražený míč napálil do sítě Stanciu, ale Štetina stál vedle brankáře Koláře v ofsajdu a video tak opět změnilo původní verdikt.

"V některých situacích to bylo samozřejmě dobrý. Třeba proti nám byla písknuta ruka a to je strašně těžké posoudit. Ale pak tam byl gól, kdy někdo stínil brankářovi a to je jako v hokeji postavení v brankovišti. To je podle mě nesmysl," řekl útočník Slavie Milan Škoda.

Slavii nebyl kvůli ofsajdu uznán gól na 1:2, ale hosty to nakonec mrzet nemuselo. V nastavení totiž video potvrdilo Štetinův faul na Tecla a Škoda z nařízené penalty stanovil konečný výsledek.

"Všechny záběry a situace byly pro nás jasné a shodli jsme se na nich," řekl Karel Hrubeš, který u videa ještě asistoval Miroslavu Zelinkovi.

To se však nelíbilo Hapalovi. "Video vítám, ale některé situace nejsou dobře hodnoceny. Při prvním gólu Slavie si Stoch podle mě zpracoval míč rukou, ale nikdo to neposuzoval. Při třetím byl Štetinův faul jasný, ale Tecl si pozici vydobyl držením Costy za dres. Někdo možná řekne, že to bylo vzájemné, ale podle mě ne. Video chce ještě vyšperkovat, aby byla rozhodnutí kvalitnější," prohlásil nový kouč Sparty.

Trpišovský kvůli videu přestal slavit góly

Se zavedením videa souhlasí i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Zaplaťpánbůh za video. Ukázalo se, kolik ošemetných situací ve fotbale je," řekl. "Na jednu stranu fotbal o některé góly přijde, ale některé - třeba jako naše penalta - se zase přidají," dodal.

"Kéž by bylo video co nejdřív na všech stadionech, protože to je velká pomoc pro rozhodčí, protože my jsme pak po opakovačkách hrozně chytří," přidal Trpišovský.

"Ale je to divný pocit se radovat, když potom gól neplatí. Dáte gól na 1:2, jste ve zpátky ve hře, už přemýšlíte o střídáních, ale on pak neplatí. Je to rána pro psychiku týmů na hřišti. Je to o čekání. Někdy se radujete dvakrát a já se dneska odnaučil radovat a radši čekám a koukám po rozhodčích. Ale zavedení videa je dobře," dodal.

