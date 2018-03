Premier League

Salah čtyřmi góly znectil Watford, Sršni vezou z Liverpoolu debakl 0:5

17. 3. 2018 18:47, autor: ČT sport

Mohamed Salah vstřelil čtyři góly v zápase 31. kola anglické ligy s Watfordem, přidal asistenci a rozhodl o vítězství domácího Liverpoolu 5:0. Letní posila z AS Řím Salah vede s 28 zásahy tabulku střelců Premier League o čtyři góly před Harrym Kanem z Tottenhamu.

autor: Phil Noble, zdroj: Reuters Mohamed Salah se raduje z branky proti Watfordu

Pětadvacetiletý útočník Salah své představení na Anfield Road gólově odstartoval už ve čtvrté minutě a podruhé se trefil krátce před pauzou. Ve 49. minutě egyptský reprezentant připravil branku pro ofenzivního kolegu Roberta Firmina a v závěrečné čtvrthodině Salah ještě sám dvakrát skóroval. Za Liverpool dal poprvé v jednom utkání tři a více branek.

Liverpool z třetího místa tabulky ztrácí dva body na druhý Manchester United, který má zápas k dobru stejně jako čtvrtý Tottenham. Na něj mají "Reds" dvoubodový náskok.

autor: Peter Powell, zdroj: Reuters Radost fotbalistů Crystal Palace

Crystal Palace potřeboval v Huddersfieldu nutně vyhrát a to se mu povedlo zásluhou Jamese Tomkinse, který ve 23. minutě zužitkoval rohový kop a dotlačil míč do branky. To hosty uklidnilo a ve druhé půli vedení navýšili proměněnou penaltou Luky Milivojeviče.

West Bromwichi schází na záchranu už deset bodů, ale proti Bournemouthu byl blízko snížení této ztráty, když vedl po trefě Jaye Rodrigueze. Jenže v 77. minutě si navedl míč na střelu zdálky Jordon Ibe, jehož pokus nebyl výrazně prudký, přesto skákavá střela skončila v síti.

A minutu před koncem dokonal obrat střelou z přímého kopu Junior Stanislas. Celek z Birminghamu si připsal osmou soutěžní prohru za sebou.

Stoke i přes hodinové oslabení po vyloučení Charlieho Adama za ostrý skluz na zasněženém trávníku sahalo po bodovém zisku v duelu s Evertonem. Po standardní situaci totiž i v deseti srovnal Eric Choupo-Motingg, jenže šest minut před koncem svým druhým gólem v utkání rozhodl o výhře hostů Cenk Tosun.

Anglická fotbalová liga - 31. kolo: Bournemouth - West Bromwich 2:1 (77. Ibe, 89. Stanislas - 49. Jay Rodriguez), Huddersfield - Crystal Palace 0:2 (23. Tomkins, 68. Milivojevič z pen.), Stoke - Everton 1:2 (77. Choupo-Moting - 69. a 84. Tosun), Liverpool - Watford 5:0 (4., 43., 77. a 85. Salah, 49. Firmino).

