Baník se dál potápí, po prohře s Duklou ztrácí na záchranu osm bodů

Baník Ostrava - Dukla Praha 1:2 (0:1)

Branky: 90.+1. Baroš - 38. Brandner, 67. Kušnír. Rozhodčí: Nenadál - Paták, Kubr. ŽK: Procházka, De Azevedo - Bezpalec. Diváci: 3916.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Psyché, Granečný - Hlinka - Fillo, Hrubý (71. Poznar), Jirásek (46. Diop), De Azevedo - Baroš. Trenér: Páník.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Bezpalec, Miloševič - Brandner (90.+4 Douděra), Holík (79. Hanousek), Bilovský - Schranz (73. Preisler), Holenda, Podaný. Trenér: Hynek.

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Byla tam spousta nebezpečných situací před naší i dukelskou brankou, oni tam bohužel ty míče dotlačili. A my situace, které jsem měli dohrát, nedohráli. Ve druhé půlce už jsme šli do risku, že to více otevřeme a dáme gól na 1:1, což se i povedlo. Bohužel gól nebyl uznán a vysvětlit by to měli ti, kteří to tak rozhodli. Mužstvo potom bylo deset minut paralyzované a v tom období jsme dostali druhý gól. Posledních dvacet minut hráči ale ukázali, že dokážou zatlačit, soubojovat, dotlačit to tam. Takhle si to představuji, že se bude hrát s nasazením života. Kdyby to tam v závěru Poznar dal skluzem, mohli jsme mít aspoň bod."

Jaroslav Hynek (Dukla): "Celý zápas jsme viděli vyrovnanou hru na obě strany, šance na obou stranách, my jsme ale byli přesnější. Jsem rád, že kluci po třech nevydařených zápasech a skvělých čtrnácti dnech tréninku předvedli výkon, který přinesl výhru a tři body. Opravdu jsme pracovali a udělali vše, co jsme chtěli. Akorát před tou brankou, co jsme dostali na 2:1, jsme to mohli vyřešit lépe a nemuselo být až takové drama. Tou výhrou nic nekončí, musíme pracovat dál, abychom se z pásma dostali."