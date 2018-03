Derby dvou poločasů - Slavia prohrávala 0:3, ale dotáhla zápas k remíze

Sparta Praha - Slavia Praha 3:3 (3:0)

Branky: 12. a 43. Stanciu, 32. vlastní Souček – 70. Stoch, 83. Deli, 90.+5 Škoda z pen. ŽK: Lafta, Kadlec, Plavšič, Šzral, Štetina – Hromada, Deli, Bořil. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek - Zelinka (video).

Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Štetina, Frýdek - Kulhánek, Kanga - V. Kadlec (83. Šural), Stanciu, Plavšič (90. M. Kadlec) – Lafata (71. Sáček). Trenér: Hapal.

Slavia: Kolář – Frydrych (46. Van Buren, 74. Tecl), Jugas, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny (46. Hromad), Sobol - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Byl to jeden z nejlepších prvních poločasů, co jsem viděl Spartu hrát. Dali jsme tři góly a mohlo jich být i víc. Já už jsem se několikrát radoval a pak to bohužel bylo zrušené. Když jsme vstřelili druhý gól, ani jsem se neradoval. Nevěděl jsem, zda to bude uznané, nebo ne. Bohužel ve druhém poločase opět rozhodující situace řešíme špatně. Hlavně ten poslední gól jsme dostali po individuální chybě, kdy jsme neodhlavičkovali míč z vlastního vápna. Ale neříkám, že to byl rozhodující moment, už po předchozích inkasovaných gólech jsme se začali bát o výsledek. Na druhou stranu, kdyby se to od Štetiny v druhé půli odrazilo do branky, bylo to 4:1 a je po zápase. Nikdo od mě neuslyší, že je na tom mužstvo špatně kondičně, já si to ani nemyslím. Pro oba týmy to bylo stejné, ale my jsme se v druhém poločase nevyrovnali s terénem. Je mi z toho výsledku smutno, ale fotbal tím nekončí. Hráči si to pijí až do dna, musíme daleko tvrději pracovat. Věřím, že to zlomíme, první poločas byl dobrým příslibem do budoucna."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Byl to zápas dvou poločasů. Náš výkon v první půli postrádal kvalitu. Pro mě překvapivě jsme nevstoupili v dobrém rozpoložení, měli jsme velký problém s pohybem, nebyli jsme kompaktní. Sparta byla od prvního momentu lepší, dostali jsme v podstatě všechny tři góly chvíli po standardkách. Byl to katastrofální první poločas z naší strany, na to snad ani nemám slov, jak jsme se prezentovali. První půli musím vzít i na sebe, do sestavy jsme se netrefili. V poločase jsme si řekli, že jsme udělali ostudu a nepřichází v úvahu nic jiného, než že vyhrajeme druhý poločas. Co z toho uděláme dál, to se uvidí. V druhém poločase jsme podali dobrý výkon a my jsme byli režiséři utkání. Určitě je to pro nás ztráta, protože jsme dva body ztratili. V těch našich cílech potřebujeme hrát každý zápas na vítězství. Na druhou stranu jsme v poločase 0:3 prohrávali a vydolovali bod v poslední minutě, tak to samozřejmě musíme brát. Jsem rád, že jsme trochu odčinili první půli a ukázali, že v týmu dřímá velký duch."