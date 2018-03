Nejlepší jarní střelec Pulkrab dvěma zásahy zlikvidoval Brno

Slovan Liberec - Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)

Branky: 26. a 41. Pulkrab. Rozhodčí: Matějček - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Kerbr, Folprecht, Bosančič - Vraštil.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht (82. Havelka) - Oscar (69. Da Silva), Bosančič, Potočný (75. Pilař) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Kratochvíl, Krejčí (60. Pilík), Lutonský (68. Juhar) - Škoda (74. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: Pivarník.

David Holoubek (trenér Liberce): "Byl to zápas na těžkém terénu, v takovém divném zimním počasí, klasickém libereckém. Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou. Byli jsme aktivní, kvalitní na míči, takže já jsem s utkáním spokojen. Jsem moc rád za to, že Matěj Pulkrab má takovouhle střeleckou potenci. Je to jeho práce, od toho tam je, aby dával góly. Je to kolektivní práce celého týmu a on jen sklízí ty plody. Venca Pilař byl zraněný z Plzně, teď už byl s námi celý týden v tréninku. Už nějaký časový prostor mohl jít na hřiště, ale ještě to není na 90 minut."

Roman Pivarník (trenér Brna): "První poločas nám nevyšel. Jeden gól jsme dostali po centru do vápna, byl tam odražený míč a soupeř to pak nějak dal do prázdné branky. Druhý gól byl zřejmě z ofsajdu. Za stavu 2:0 se hned tomu mančaftu hraje líp. My jsme nebyli v první půli schopni rychle kombinovat, byli jsme pomalí a pod tlakem, na vše jsme měli málo času a ztráceli jsme balony. Ve druhém poločase jsme se zvedli a začali jsme Liberec napadat. Měli jsme nějaké náznaky průniků do šestnáctky, ale Liberec si to pohlídal a zaslouženě vyhrál."