Sokolov vzal Třinci výhru v nastavení, Pulpit začal ve Frýdku-Místku debaklem

Velikost textu:

16. 3. 2018 18:04, autor: ČT sport

Na premiéru na lavičce Frýdku-Místku ve druhé lize nebude trenér Martin Pulpit vzpomínat rád. Poslední tým tabulky si totiž veze z Vlašimi čtyři góly a jeho situace na dně tabulky se ještě zhoršila. Daleko spokojenější byl určitě kouč Sokolova Pavel Horváth, jehož celek v nastaveném čase vzal Třinci výhru. Kvůli nezpůsobilému terénu byl odložen sobotní zápas Pardubice - Vítkovice.

autor: Vostárek Josef, zdroj: ČTK Fotbalisté Vlašimi v akci

Třinec poslal do vedení ve 27. minutě Slovák Bedecs z penalty. V 66. minutě se domácí radovali podruhé, ale rozhodčí Dedičův gól neuznal, protože Šumbera bránil ve výhledu brankáři Bolkovi.

Sokolov si v závěru vypracoval tlak. Ve druhé minutě nastavení se Petr Glaser dostal k odraženému míči a přízemní střelou vyrovnal. Třinec nevyhrál v druhé lize už čtyři zápasy.

Duel mezi Pardubicemi a Vítkovicemi byl hodinu před plánovaným výkopem odložen kvůli nezpůsobilému terénu. "Je to hodně podmáčené, včera celý den pršelo a dnes to začalo i přimrzat. Během deseti minut hry by bylo hřiště otočeno vzhůru nohama a bylo by po fotbale," řekl pro web pardubického klubu kapitán Jan Jeřábek.

Vlašim vyhrála třetí zápas za sebou a rozhodla už v prvním poločase, v němž dala soupeři tři góly. Skóre otevřel v páté minutě útočník Fotr, který v 69. minutě rovněž zpečetil výsledek. S šesti brankami je nejlepším střelcem Vlašimi poté, co autor podzimních jedenácti gólů Vyhnal přestoupil v zimní přestávce do Zlína. O zbylé trefy Vlašimi se postarali Hadaščok a Kadlec.

Svěřenci trenéra Petra Havlíčka se posunuli v tabulce na šesté místo. Frýdek-Místek na poslední příčce ztrácí dva body na čtrnácté Ústí nad Labem.

19. kolo druhé fotbalové ligy Vlašim - Frýdek-Místek 4:0 (3:0) Branky: 5. a 69. Fotr, 22. Hadaščok, 28. Kadlec. Rozhodčí: Adámková - Petřík, Vlasjuk. ŽK: Dramé, Varadi (oba Frýdek-Místek). Diváci: 389. Fotbal Třinec - Baník Sokolov 1:1 (1:0) Branky: 27. Bedecs z pen. - 90.+2 Glaser. Rozhodčí: Mrázek - Koval, Fišer. ŽK: Čermák, Přeučil, Machek (všichni Sokolov). Diváci: 227. Zbývající sobotní program, 15:00 Táborsko - Opava. Zápas Pardubice - Vítkovice byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo sedmnáct: