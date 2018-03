21. kolo fotbalové ligy

Slavia jde do derby na Letné jako favorit, v Jihlavě se střetnou vládci jara

17. 3. 2018 07:00, autor: ČT sport

Větší zápas v lize nenajdete. V sobotu od půl šesté se v Praze na Letné střetnou fotbalisté Sparty a Slavie. Vršovický celek může v případě vítězství zvýšit tlak na vedoucí Plzeň. Její náskok by se totiž mohl dočasně ztenčit na čtyři body, i když lídr tabulky bude mít před sebou ještě nedělní zápas ve Zlíně i odložené utkání v Ostravě. Sparťané, které teprve podruhé povede nový kouč Pavel Hapal, hrají ve zpackané sezoně o svou tvář i o naději na druhé místo, zajišťující kvalifikaci Ligy mistrů. Derby můžete sledovat v on-line reportáži na ctsport.cz.

Sparťan David Lafata (vpravo) v souboji o míč s Michaelem Ngadeuem ze Slavie

Lafata: Derby je naše šance

Letenský celek je v tabulce až na pátém místě, mimo pohárové příčky. Na Plzeň ztrácí čtrnáct bodů a na druhou Slavii sedm. "Jestli chceme uhrát druhé místo, tak musíme Slavii porazit," řekl sparťanský kapitán David Lafata.

Sparta má za sebou nepovedený podzim, po němž pak ve třech posledních kolech na jaře jen remizovala s celky bojujícími o záchranu. Úspěch v derby by ji mohl nastartovat. "Všichni víme, že do optimální pohody nám dost schází. Ale nezbývá než tvrdě pracovat a ono se to otočí. Derby je pro nás nejlepší možnost, jak to zvrátit na naši stranu," uvedl Lafata.

Souček: Je to jiný zápas, nemá favorita

Slavia tak půjde do derby po delší době v pozici favorita. Červenobílí vyhráli tři poslední ligové zápasy a dvakrát za sebou dali po třech gólech. Navíc z posledních pěti derby jen jedno prohráli a získali deset bodů. "Aby Slavia jela na Letnou jako favorit, to už tady opravdu dlouho nebylo," přiznal záložník Slavie Tomáš Souček, že tenhle fakt v Edenu vnímají. "To pamatuji před deseti lety, když jsem byl ještě v žácích, že Slavia byla favorit. Oproti posledním sezonám se to teď otočilo, jsme na tom líp, tak doufám, že to tak bude co nejdéle," uvedl Souček. "Derby je ale úplně jiné než ostatní zápasy, tam není favorit," dodal s tím, že je jedno, jak si celky zrovna stojí v tabulce.

Tomáš Souček

Zatímco Sparta doufá, že úspěch v derby ji pomůže zachránit sezonu, Slavia by ráda ještě víc zatlačila na vedoucí Plzeň. Podzimní čtrnáctibodový náskok Viktorie se totiž obhájcům titulu podařilo snížit na polovinu. "Vypadá to teď hrozně hezky, ale pořád mají ještě odložený zápas s Ostravou k dobru, tak to by zase naskočilo," řekl Souček.

"Nečekal jsem, že ještě takhle ztratí," přidal záložník. "Musíme pořád vyhrávat naše zápasy. Když to zvládneme, tak jsme udělali maximum a už je jen na nich, jak se s tím vypořádají. V srdci pořád všichni věříme," dodal třiadvacetiletý reprezentant.

Zranění trápí oba rivaly

Oba rivalové před zápasem řeší zdravotní problémy v kádru. Sparta se snaží připravit nejlepšího střelce Josefa Šurala, který však naposledy nastoupil začátkem prosince, protože poté si v zimní přípravě zlomil prst na noze. "Jeví se velice dobře. Zapojil se už do určité části tréninků a bude jen na nás, jak se rozhodneme," řekl trenér Pavel Hapal.

Slavii chybí sedm hráčů včetně útočníka Milana Škody, který si poranil nohu poté, co mu na ni v utkání s Olomoucí při oslavě s fanoušky spadl reklamní panel. "Je to nepříjemné zranění. Z preventivních důvodů začne v momentě, kdy bude stoprocentně zdravý, aby se mu to neobnovilo. Zatím trénuje zvlášť, je to padesát na padesát," konstatoval v týdnu trenér Jindřich Trpišovský.

Na derby dohlédnou stovky policistů včetně speciální pořádkové jednotky, psovodů a antikonfliktního týmu. Stadion Sparty bude otevřen v 16 hodin. Slávisté se sejdou ve 13 hodin v horní části Václavského náměstí, odkud vyrazí na Letnou.

Duel neporažených a plzeňská obroda

Po páteční předehrávce 21. kola, kterou obstaral zápas Liberec – Brno, se v sobotu hrají kromě derby další čtyři zápasy. Hodně zajímavý bude střet na jaře dosud bezchybných týmů Jihlava – Jablonec. O důležité body se střetnou celky, jimž hrozí boj o záchranu, Mladá Boleslav – Slovácko i Ostrava – Dukla.

"Jihlava prakticky šla ze zamčeného sklepa na pět zámků a teď má pěkných 22 bodů. Vzhledem k tomu, že ani jeden z týmů na jaře neztratil ještě ani bod, to bude i do jisté míry prestižní utkání," řekl Petr Rada, trenér Jablonce.

Olomouc bude hájit třetí příčku před Libercem a Spartou v zápase s Karvinou. Václav Jílek, kouč Sigmy, potvrdil, že se vstupem do jarní části ligy v Olomouci úplná spokojenost není. "Dali jsme si interní cíl získat pět bodů, máme čtyři, ale věřím, že v příštích zápasech si ty body vezmeme zpátky," dodal. Začít chtějí už teď.

Dukla i Ostrava se trápí. Pražané v deseti dosavadních utkáních venku ještě nevyhráli a získali jen tři body. "Bohužel bojujeme o záchranu. Čeká nás válka z nejtěžších, ale věřím, že v Ostravě uděláme pro úspěch maximum," řekl trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Pavel Vrba

Po výborném výkonu proti Sportingu Lisabon pojede vedoucí Plzeň v neděli do Zlína ukázat, že už je zpátky a matný start do jara (ze tří zápasů jen dva body) je už pryč. "Zlín teď prožívá takové to období, kdy se jim změnil trenér a možná všechno," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba. "Myslím, že trenér Petržela bude chtít hrát důrazně, maximálně disciplinovaně," dodal s tím, že ví, co jeho tým na Hané čeká.

Sousedi v tabulce se střetnou ve vršovickém Ďolíčku. "Když vyhrajeme, tak Teplicím odskočíme a přesáhneme hranici třiceti bodů. Pokud bychom ale prohráli, tak přeskočí Teplice nás. Navíc po reprezentační pauze máme těžký los – jedeme do Jablonce a pak máme doma Plzeň. Mohly by vzniknout problémy do závěru ligy," konstatoval kouč klokanů Martin Hašek s tím, že to celý tým motivuje.



Víkendový program 21. kola fotbalové ligy sobota

15:00 Jihlava - Jablonec, Mladá Boleslav - Slovácko, Ostrava - Dukla

17:30 Sparta - Slavia

20:00 Olomouc - Karviná Neděle

15:00 Bohemians 1905 - Teplice

17:00 Zlín - Plzeň





