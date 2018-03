ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ

Real je favorit. Když ale budeme hrát dobře a mít štěstí, postoupíme, věří Allegri

Velikost textu:

16. 3. 2018 16:15, autor: paj

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů není asi atraktivnější dvojice. Duel mezi Juventusem a Realem Madrid dá vzpomenout na loňské finále milionářské soutěže, v němž nakonec slavil španělský celek. Podle kouče turínského celku bude obhájce titulu favorit i nyní, ale věří, že jeho svěřenci mohou napodobit loňský úspěch s Barcelonou a projít dále.

autor: Dave Thompson, zdroj: ČTK/AP/ Mario Mandžukič z Juventusu se snaží utéct Dani Carvajalovi z Realu Madrid

Když bývalý hvězdný ukrajinský útočník Andrej Ševčenko vytáhl na papírku jejich jména, spousta lidí se usmála a spokojeně si promnula ruce. Od čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Juventusem a Realem Madrid se totiž dá čekat skvělá a nezapomenutelná podívaná.

Oba týmy budou mít o velkou motivaci postaráno. Pro "Bílý balet" je právě Liga mistrů poslední možností na zisk nějakého výraznějšího úspěchu. V domácí lize ani poháru už šanci na trofej nemají a triumf v prestižní soutěži by alespoň částečně zahojil bolístky. Navíc Madridští se touží znovu zapsat do historie. Loni se jím to povedlo tím, že jako první tým obhájili zisk ušatého poháru, letos by mohli dokonat hattrick.

Právě za loňské finále se zase bude chtít pomstít Juventus. V Cardiffu s Realem v prvním poločase držel krok, resp. na hřišti byl lepším celkem a do kabin odcházel s nadějnou remízou 1:1. Druhou část však opanoval španělský tým a nakonec vyhrál pohodlně 4:1.

"Víme, že jsme dostali nejlepší tým z osudí, který dvakrát po sobě vyhrál Ligu mistrů. Hrají dobře a udělali na mě dojem v osmifinále s PSG," řekl po losu viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd, jenž byl v roce 2003 u vyřazení Realu v semifinále.

Stejný počin se "Staré dámě" povedl i před třemi roky. Kouč Juventusu Max Allegri by na to rád navázal, i když ví, že to bude náročný úkol. "Čekají nás dva fantastické zápasy. Když budeme hrát dobře a budeme mít štěstí, postoupíme dál. Když ne, půjdeme domů. Jsou favority celé soutěže, pokud je porazíme, budeme dvakrát tak šťastní. Musíme být ovšem už pyšní, že jsme proklouzli mezi nejlepších osm," prohlásil.

Kouč Juventusu by se rád poučil z posledního setkání, kde zejména v druhé části jeho svěřenci odpadli a Real střetnutí nakonec úplně opanoval. Sám sice před losem mluvil o tom, že Madrid by nechtěl, teď však bude muset vymyslet ideální taktiku.

Pozor si bude muset dát zejména na Cristiana Ronalda, který se opět dostal do skvělé fazony a Juventusu nasázel v posledních pěti duelech sedm branek

To Nedvěd už o loňské porážce nepřemýšlí. "Nemyslím, že se budeme trápit jako v Cardiffu, teď začíná všechno nanovo. Bude to těžké, ale začínáme doma a dáme jim zabrat," doplnil bývalý kapitán české reprezentace.

Do karet Juventusu by mohla hrát výborná forma. Přes osmifinále Ligy mistrů se dokázali prokousat po takticky vyzrálém představení proti Tottenhamu. V Serii A se pak "Stará dáma" rozjela. Body naposledy ztratila na začátku prosince a na porážku čeká už od listopadu.

"Tým se zlepšuje fyzicky i psychicky. Jdeme nahoru v rozhodujících částech hry, chápeme, jak bránit i útočit lépe, a to bude klíčové v závěru sezony," dodal Allegri, jenž loni právě ve čtvrtfinále vyřadil konkurenta Realu Barcelonu.

Proti Realu budou muset Turínští zmiňované zlepšení ukázat naplno, ideálně hned v prvním zápase, který je na programu 3. dubna.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šestnáct: