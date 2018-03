1. LIGA

Jsem tvrdý, ne zákeřný. A v derby budu hrát stejně, hlásí Bořil

16. 3. 2018 16:00, autor: ČT sport

V září při derby jen těsně unikl červené kartě. I obecně Jan Bořil nejde pro tvrdý zákrok daleko, což se potvrdilo na přelomu podzimu i jara, kdy si odpykal trest za surovou hru. Že by byl proto zákeřným a nefér hráčem, ale odmítá. Obránce Slavie na stylu hry navíc nic měnit neplánuje a v derby se Slavií si větší pozor dávat nebude.

autor: Krumphanzl Michal, zdroj: ČTK Slávista Jan Bořil v souboji s Václavem Kadlecem ze Sparty

"Budu hrát tak, jako hraju vždy, tedy tvrdě. Nikdy ale nejsem zákeřný. Já jsem vždy hodný, nikdy nejsem zlý. Jdu férově tělo na tělo, nikdy nejdu nohama dopředu. Nikdy jsem ještě nedostal červenou, takže si nemusím na nic dávat pozor," řekl Bořil před derby.

V tom minulém podle komise rozhodčích neměl dohrát. Sudí Jan Jílek mu měl v 67. minutě udělit druhou žlutou kartu, která by znamenala vyloučení. Následně Bořil na konci podzimu přece jen trest dostal. Jedno utkání stál kvůli čtyřem žlutým kartám a další dvě kola musel vynechat kvůli kopnutí do citlivých míst libereckého útočníka Martina Graiciara.

V posledních třech soutěžních utkáních už Bořil naskočil zpět do základní sestavy. "Bylo to samozřejmě nepříjemné, když jenom trénujete, čekáte, až budete moci hrát. Špatné. Odvolal jsem se, to mi neprošlo. Jsem rád, že už můžu hrát a být na hřišti s kluky," uvedl Bořil.

Na rozdíl od předzápasových prognóz nepovažuje svůj tým za favorita derby. "To říkají bookmakeři. Já to beru tak, že to je padesát na padesát. Je to derby, může se stát cokoliv. My tam ale samozřejmě jedeme vyhrát. Doufejme, že to bude jako před rokem a půl, kdy jsme tam vyhráli 2:0. To bylo fantastické. Doufám, že to zopakujeme," připomněl Bořil derby z předloňského podzimu krátce po nástupu kouče Jaroslava Šilhavého, kterého v této zimní přestávce nahradil Jindřich Trpišovský.

"Když tehdy přišel trenér Šilhavý, pro něj to bylo taky první derby a vyhrálo se. Doufám, že to pro trenéra Trpišovského bude úplně stejné. Uděláme vše pro to, abychom vyhráli, protože chceme stíhat Plzeň," dodal sedmadvacetiletý obránce.

Nečekal, že Plzeň bude v úvodu jara tak ztrácet. Její náskok v čele ligy se zmenšil na sedm bodů. "To nepředpokládal asi nikdo. Plzeň měla na podzim formu, teď ji moc nemají. Doufejme, že toho využijeme a budeme vyhrávat. Když vyhrajeme na Spartě, tak o to více bude Plzeň nervózní, to by už musela trochu zbystřit. Víme, že je pak máme doma. Alfou a omegou bude vyhrát derby, pak se uvidí," dodal Bořil.

Udělalo mu radost, že se opět dostal do reprezentace, kterou čeká turnaj v Číně. "Nečekal jsem to. Je to zase další práce, jsem na to hrdý a šťastný, že můžu s kluky jet. Doufejme, že uděláme dobrý výsledek," přál si.

