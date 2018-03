FAČR musí vyřešit stanovy, v opačném případě dorazí normalizační komise

16. 3. 2018 12:41, autor: ČT sport

Česká a moravská komora Fotbalové asociace ČR musejí najít společné řešení otázky úpravy stanov v bodu volby předsedy do 24. května, kdy proběhne valná hromada, která má úpravu schválit. Pokud tak neučiní, UEFA a FIFA do Prahy vyšlou normalizační komisi, která stanovy upraví podle svého.

zdroj: ČTK Mimořádná valná hromada FAČR

Ačkoli se na změně zatím obě komory nejsou schopné domluvit, předseda FAČR Martin Malík zůstává optimistou. "Věřím, že se dokážeme dohodnout na změně, kterou po nás požadují FIFA a UEFA. Valná hromada, kde bychom měli změnu realizovat, proběhne 24. května a věřím, že k tomu nakonec dojde," řekl.

Změna měla nastat už na minulé valné hromadě v prosinci, poté co v červnu byla volba předsedy zablokována a nikdo zvolen nebyl. To odporuje předpisům UEFA a FIFA, které trvají na úpravě stanov tak, aby nemohla vzniknout patová situace a předseda musel být vždy zvolen.

Moravská komora se však v prosinci postavila proti změně, protože v současném dvoukomorovém systému měla i při bezmála polovičním zastoupení stejnou sílu jako početnější Čechy. Česká komora nyní prosazuje návrhy, které spíše ruší dvoukomorový systém, s čímž nesouhlasí Morava.

Ta tento týden přišla s návrhem, že by se přidalo čtvrté kolo, ve kterém by rozhodoval los, což je i poslední bod ve volbách UEFA. To zase považují za vyloučené funkcionáři z Čech. Na stole tak neleží návrh, který by byl přijatelný pro obě strany. UEFA a FIFA nepožadují zrušení komor, chtějí však změnu, která bude v souladu s jejich předpisy.

Ultimátem je 15. červen, pak by byla do Prahy vyslána normalizační komise, která by zřejmě uplatnila standardní evropské stanovy a komory by nejspíš zrušila.

